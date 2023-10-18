منذر رياحنة ينضم لأسرة حكاية روحى فيك ويجسد دور مريض نفسى

MENAFN - Youm7) انضم الفنان منذر رياحنة إلى أسرة حكاية "روحى فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب" الذى يتم عرضه حاليا على قناةON، ويواصل تصوير مشاهده في العمل الذى يجسد في أحداثه دور شخص يعانى من اضطرابات نفسية تسبب له في العديد من المشاكل وذلك في اطار تشويقى مثير.

حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى، والحكاية هى الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين.

وشارك منذر رياحنة في رمضان الماضى خلال مسلسل "جعفر العمدة" بطولة

محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.







