كوكب الشرق أم كلثوم ترد الاعتبار للمخرج أحمد بدرخان.. اعرف القصة

أنتج المخرج أحمد بدرخا فيلم عن الزعيم مصطفى كامل لكن الرقابة كانت تثنى عزيمته عن هذا العمل باختصار السيناريو وتعطيل الموافقة على إنتاج الفيلم عدة أعوام، وبدأ التصوير في جو غريب من الإرهاب والتهديد، ومرت الأيام وجاءت اللحظة الحرجة عندما رفضت الرقابة التصريح بعرض الفيلم دون إبداء الأسباب وظل الرجل يناضل حتى تم التصريح بعرض الفيلم بعد قيام الثورة .

بعد هذا الفيلم يئس بدرخان وتراكمت عليه الديون، وابتعد عنه المنتجون ولكن كوكب الشرق شاهدت الفيلم واعجبت به وطلبت مقابلة بدرخان لتسند إليه إخراج ثاني أفلامها وهو «نشيد الأمل» والذي أنتجته شركة أفلام الشرق في أولى مشاريعها الإنتاجية وكان هذا الاختيار بمثابة رد الاعتبار للمخرج أحمد بدرخان.

أحمد بدرخان أخرج لكوكب الشرق سلسلة من الأفلام ما عدا فيلم «سلامة» فقد اخرجه توجو مزراحي حتى أن أم كلثوم اختارت أحمد بدرخان لإخراج أغنيتها «إلى عرفات الله» عندما أراد التلفزيون ان يصورها.

وجدير بالذكر أن المخرج أحمد بدرخان هو أحد رواد السينما الأوائل الذين ساهموا في نشأتها ونهضتها في مراحل نموها الأولى، حيث في بداية القرن العشرين، بلغت أعماله كمخرج 45 فيلماً، وكمؤلف 27 فيلمًا، ورحل بدرخان قبل أن يشاهد آخر أفلامه "نادية"، واشتهر بدرخان بتخصصه في إخراج الأفلام الغنائية،