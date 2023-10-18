مصطفى شعبان: الهجوم على مستشفى المعمدانى بغزة مرآة عاكسة للظلم والطغيان

(MENAFN
- Youm7) أدان النجم مصطفى شعبان الهجوم الغاشم والمجزرة
التي أقامها
المحتل الاسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة
وقتل المصابين من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى العزل، قائلا: "المجزرة التي شهدها مستشفى المعمداني في غزة ليست سوى جريمة بشعة ووحشية، نفذتها قوات الاحتلال بكل برودة وقسوة".
وتابع من خلال صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف شعباً أعزل، يدافع بشجاعة وصمود عن أرضه وكرامته، هو مرآة عاكسة للظلم والطغيان".
مصطفى شعبان
وكان
اتحاد النقابات الفنية
استنكر
ضرب المستشفى الأهلي المعمداني فى غزة،
وقال في بيانه: "إن الهجمة التي وقعت اليوم لن تغفرها الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا ولكن هذا هو واقع الصهاينة، دائمًا وأبدًا يتحدثون بلغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة".
يذكر ان
قال النجم مصطفى شعبان فى حوار سابق
مع "اليوم السابع" إنه يعيش
single حاليا وغير مرتبط، وإذا تزوج سوف يعلم الناس جميعا بذلك، مؤكدا أنه لم يتزوج سرا أبدا ولن يظطر إلى ذلك، كما أشار النجم مصطفى شعبان إلى أنه مر بتجارب قصص حب وباءت بالفشل.
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