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مصطفى شعبان: الهجوم على مستشفى المعمدانى بغزة مرآة عاكسة للظلم والطغيان

10/18/2023 4:31:01 AM
(MENAFN- Youm7) أدان النجم مصطفى شعبان الهجوم الغاشم والمجزرة
التي أقامها
المحتل الاسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة
وقتل المصابين من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى العزل، قائلا: "المجزرة التي شهدها مستشفى المعمداني في غزة ليست سوى جريمة بشعة ووحشية، نفذتها قوات الاحتلال بكل برودة وقسوة".

وتابع من خلال صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف شعباً أعزل، يدافع بشجاعة وصمود عن أرضه وكرامته، هو مرآة عاكسة للظلم والطغيان".

مصطفى شعبان

وكان
اتحاد النقابات الفنية
استنكر
ضرب المستشفى الأهلي المعمداني فى غزة،
وقال في بيانه: "إن الهجمة التي وقعت اليوم لن تغفرها الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا ولكن هذا هو واقع الصهاينة، دائمًا وأبدًا يتحدثون بلغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة".

يذكر ان
قال النجم مصطفى شعبان فى حوار سابق
مع "اليوم السابع" إنه يعيش
single حاليا وغير مرتبط، وإذا تزوج سوف يعلم الناس جميعا بذلك، مؤكدا أنه لم يتزوج سرا أبدا ولن يظطر إلى ذلك، كما أشار النجم مصطفى شعبان إلى أنه مر بتجارب قصص حب وباءت بالفشل.







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