طريقة عمل تشيكن ستروجانوف.. أكلة روسية بمكونات سهلة

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- Youm7) التشيكن ستروجانوف من الأكلات الروسية المشهورة في أوربا التي يمكن تناولها بمكونات خفيفة وسهلة من صدورالفراخ بطرق مختلفة في مطبخك ، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عم تشيكن ستروجانوف بمكونات خفيفة على طريقة الشيف مي صيام
طريقة عمل تشيكن ستروجانوف طريقة عمل تشيكن ستروجانوف: المكونات:
نصف كيلو صدور فراخ قطع متوسطة
بصلة كبيرة
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة صويا صوص
ملعقة صغيرة صلصلة
ملعقة كبيرة دقيق
كوب كريمة طهي
كوب ماء
فلفل الوان اختياري
كوب مشروم
ملح
فلفل اسود
حبهان مطحون
بابريكا
طريقة تحضير تشيكن ستروجانوف:
شوحي قطع الفراخ في إناء على نار حتي يتغير لونه
ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود و الحبهان والبابريكا
ثم قلبي جيدا
حتي تأخذ لون ذهبي
ثم ضيفي نصف كوب ماء وتترك تتشرب لضمان سوأ الفراخ
ثم ضعي
البصل وقلبي جيدا
ثم شوحيه حتي يأخذ لون بسيط مع الفراخ
ثم ضيفي المشروم وقلبي دقيقة
ثم ضيفي المستردة والصويا صوص والصلصة، والدقيق وقلبي جيدا
ثم ضيفي كوب من الماء
لدمج جميع المكونات معا
إذا لاحظت ثقل القوام ضيفي القليل من الماء حتي يصبح القوام كريمي
ثم ضيفي الكريمة وتسخن فقط
لمدة دقائق
ثم اغلقي النار وقدميها مع رشه من البقدونس
طبق تشيكن ستروجانوف
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