على حسب شخصية طفلك.. اعرفى إزاي تختارى الطريقة الأنسب للمذاكرة

MENAFN - Youm7) تعتقد الكثير من الأمهات أن الطريقة المثالية لمتابعة مذاكرة أولادها تكون عن طريق تكرار المعلومة وكتابتها، أكثر من مرة، وذلك لتثبيت المعلومة في عقل طفلك، ولكن ما لا تعرفه الكثيرات أن لكل طفل طريقة مناسبة له لمذاكرة دروسه، فهناك من يتعلم من خلال الرؤية والسمع، وآخر من خلال اللمس، أوالعمل والتفاعل، وهذا يعرف بعد مراقبة طفلك وتجربة أكثر من طريقة معه، وذلك بالإضافة إلى أنك من الممكن متابعة طفلك من خلال طريقة مذاكرته مع نفسه أو المواد التي يفضلها ومتفوق فيها، فبتلك الطريقة سوف تستطيع تحديد نقاط القوة والتفضيلات التي تخبرك بشيء عن أسلوب التعلم المفضل لطفلك، ولذا يستعرض اليوم السابع أساليب التعليم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "abilitypath".

طفل الطفل البصري "التعلم من خلال الرؤية"

يتعلم الأطفال البصريون من خلال الرؤية، حيث يميلون إلى مراقبة لغة جسد أحد الوالدين أو المعلم وتعبيرات الوجه للمحتوى والتعلم من خلال العروض التوضيحية والأوصاف، كما إنهم يميلون إلى أن يكون لديهم خيال متطور وغالبا ما يفكرون في الصور، وغالبة قد تؤدي الحركة الزائدة في الفصل الدراسي إلى تشتيت انتباههم.

الطفل السمعي "التعلم من خلال السمع"

يتعلم الأطفال السمعيون من خلال الاستماع، من خلال المشاركة في المناقشات والتحدث عن الأشياء، قد تساعد التوجيهات الشفهية في توضيح التعليمات أو المعلومات المكتوبة، قد يؤدي وجود الكثير من الضوضاء إلى تشتيت انتباه الأطفال الذين يتمتعون بهذه القوة وقد يتعلمون بشكل أفضل في بيئة هادئة.

طفلة تذاكر الطفل اللمسي "التعلم من خلال اللمس"

يتعلم الأطفال المتعلمون عن طريق اللمس، يفضلون التعليم من خلال الأنشطة أو المشاريع التي تسمح لهم باستخدام أيديهم، قد يفضل طفلك الخربشة أو الرسم لمساعدة الذاكرة.

الطفل الحركي "التعلم من خلال العمل والحركة"

يتعلم هؤلاء الأطفال من خلال الحركة والعمل، وقد يواجهون صعوبة في الجلوس لفترات طويلة، ويتفوقون في النهج العملي الذي يسمح لهم باستكشاف عالمه المادي بشكل فعال يساعده على التعلم بشكل أفضل.

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