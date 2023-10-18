على حسب شخصية طفلك.. اعرفى إزاي تختارى الطريقة الأنسب للمذاكرة

(MENAFN
- Youm7) تعتقد الكثير من الأمهات أن الطريقة المثالية لمتابعة مذاكرة أولادها تكون عن طريق تكرار المعلومة وكتابتها، أكثر من مرة، وذلك لتثبيت المعلومة في عقل طفلك، ولكن ما لا تعرفه الكثيرات أن لكل طفل طريقة مناسبة له لمذاكرة دروسه، فهناك من يتعلم من خلال الرؤية والسمع، وآخر من خلال اللمس، أوالعمل والتفاعل، وهذا يعرف بعد مراقبة طفلك وتجربة أكثر من طريقة معه، وذلك بالإضافة إلى أنك من الممكن متابعة طفلك من خلال طريقة مذاكرته مع نفسه أو المواد التي يفضلها ومتفوق فيها، فبتلك الطريقة سوف تستطيع تحديد نقاط القوة والتفضيلات التي تخبرك بشيء عن أسلوب التعلم المفضل لطفلك، ولذا يستعرض اليوم السابع أساليب التعليم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "abilitypath".
طفل الطفل البصري "التعلم من خلال الرؤية"
يتعلم الأطفال البصريون من خلال الرؤية، حيث يميلون إلى مراقبة لغة جسد أحد الوالدين أو المعلم وتعبيرات الوجه للمحتوى والتعلم من خلال العروض التوضيحية والأوصاف، كما إنهم يميلون إلى أن يكون لديهم خيال متطور وغالبا ما يفكرون في الصور، وغالبة قد تؤدي الحركة الزائدة في الفصل الدراسي إلى تشتيت انتباههم.
الطفل السمعي "التعلم من خلال السمع"
يتعلم الأطفال السمعيون من خلال الاستماع، من خلال المشاركة في المناقشات والتحدث عن الأشياء، قد تساعد التوجيهات الشفهية في توضيح التعليمات أو المعلومات المكتوبة، قد يؤدي وجود الكثير من الضوضاء إلى تشتيت انتباه الأطفال الذين يتمتعون بهذه القوة وقد يتعلمون بشكل أفضل في بيئة هادئة.
طفلة تذاكر الطفل اللمسي "التعلم من خلال اللمس"
يتعلم الأطفال المتعلمون عن طريق اللمس، يفضلون التعليم من خلال الأنشطة أو المشاريع التي تسمح لهم باستخدام أيديهم، قد يفضل طفلك الخربشة أو الرسم لمساعدة الذاكرة.
الطفل الحركي "التعلم من خلال العمل والحركة"
يتعلم هؤلاء الأطفال من خلال الحركة والعمل، وقد يواجهون صعوبة في الجلوس لفترات طويلة، ويتفوقون في النهج العملي الذي يسمح لهم باستكشاف عالمه المادي بشكل فعال يساعده على التعلم بشكل أفضل.
طفلة تكتب
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