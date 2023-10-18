طالبات يجسدن بأجسادهن اسم القدس وأطفال يرسمون فلسطين فى القلب بقنا

(MENAFN
- Youm7)
رسمت طالبات معهد فتيات أولاد نجم في نجع حمادى بقنا بأجسادهن في طابور الصباح اسم مدينة "القدس " والتي تعتبر أكبر مدن فلسطين التاريخية من حيث المساحة وعدد السكان كما تتمتع بأهمية دينية واقتصادية، وعرفت بأسماء أخرى في اللغة العربية مثل: بيت المقدس، القدس الشريف، أولى القبلتين.
طالبات معهد فتيات أولاد نجم في نجع حمادى
ولأن مدينة غزة تتعرض خلال هذه الفترة لجرائم قتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعاطف العالم أجمع وخاصة الدول العربية مع مايحدث مع أهالى غزة وأعلن الملايين تضامنهم مع أهالى فلسطين المحتلة، وبات يعبرون عن غضبهم مما يحدث من جرائم في حق العائلات الفلسطنية من أطفال وشباب وكبار السن.
صفحة إدارة رياض الأزهرية
دفعت المجازر التي ترتكتب في حق الشعب الفلسطيني طالبات معهد فتيات أولاد نجم في نجع حمادي بقنا، أن يرسمن بأجسادهن في طابور الصباح، العين الدامعة كما شكل الطالبات كلمة القدس، وألقت الطالبات مجموعة من القصائد والكلمات التي توصف حال غزة والمسجد الأقصى خلال هذه الفترة، ليعبرن بها عن غضبهن مما يحدث في أهالى غزة.
طالبات يرسمن اسم القدس
وقد انتشرت صور الطالبات في طابور الصباح، على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، ولاقت إشادة من رواد هذه المواقع الذين باتوا ينشرونها على صفحاتهم الشخصية مع تدوين كلمات تعبر عما يحدث في فلسطين من مجازر تقشعر لها الأبدان مع إضافة صور لبعض المجازر التي حدثت في غزة خلال الفترة الماضية، ودعو الله أن يحمى أهالى غزة وينصرهم على عدوهم ويعود السلام والأمان لفلسطين.
اطفال يرسمون اسم القدس
وليست طالبات معهد فتيات أولاد نجم في نجع حمادى، اللاتى تضامن مع فلسطين، ولكن بروضة معهد البوصة، قام الأطفال برسم علم دولة فلسطين، ورسموا قلوب بداخلها كلمة القدس وفلسطين للتضامن مع أهالى غزة ويظهر الأطفال في الصور وهم رافعون اللوحات التي رسموها وأعينهم مليئة بالحزن على مايحدث في غزة.
طفل يرسم اسم القدس
الأطفال يرسمون اسم فلسطين والقدس فى قلوب
طالبة ترسم علم فلسطين
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