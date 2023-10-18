طالبات يجسدن بأجسادهن اسم القدس وأطفال يرسمون فلسطين فى القلب بقنا

رسمت طالبات معهد فتيات أولاد نجم في نجع حمادى بقنا بأجسادهن في طابور الصباح اسم مدينة "القدس " والتي تعتبر أكبر مدن فلسطين التاريخية من حيث المساحة وعدد السكان كما تتمتع بأهمية دينية واقتصادية، وعرفت بأسماء أخرى في اللغة العربية مثل: بيت المقدس، القدس الشريف، أولى القبلتين.

طالبات معهد فتيات أولاد نجم في نجع حمادى

ولأن مدينة غزة تتعرض خلال هذه الفترة لجرائم قتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعاطف العالم أجمع وخاصة الدول العربية مع مايحدث مع أهالى غزة وأعلن الملايين تضامنهم مع أهالى فلسطين المحتلة، وبات يعبرون عن غضبهم مما يحدث من جرائم في حق العائلات الفلسطنية من أطفال وشباب وكبار السن.

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دفعت المجازر التي ترتكتب في حق الشعب الفلسطيني طالبات معهد فتيات أولاد نجم في نجع حمادي بقنا، أن يرسمن بأجسادهن في طابور الصباح، العين الدامعة كما شكل الطالبات كلمة القدس، وألقت الطالبات مجموعة من القصائد والكلمات التي توصف حال غزة والمسجد الأقصى خلال هذه الفترة، ليعبرن بها عن غضبهن مما يحدث في أهالى غزة.

طالبات يرسمن اسم القدس





وقد انتشرت صور الطالبات في طابور الصباح، على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، ولاقت إشادة من رواد هذه المواقع الذين باتوا ينشرونها على صفحاتهم الشخصية مع تدوين كلمات تعبر عما يحدث في فلسطين من مجازر تقشعر لها الأبدان مع إضافة صور لبعض المجازر التي حدثت في غزة خلال الفترة الماضية، ودعو الله أن يحمى أهالى غزة وينصرهم على عدوهم ويعود السلام والأمان لفلسطين.

اطفال يرسمون اسم القدس





وليست طالبات معهد فتيات أولاد نجم في نجع حمادى، اللاتى تضامن مع فلسطين، ولكن بروضة معهد البوصة، قام الأطفال برسم علم دولة فلسطين، ورسموا قلوب بداخلها كلمة القدس وفلسطين للتضامن مع أهالى غزة ويظهر الأطفال في الصور وهم رافعون اللوحات التي رسموها وأعينهم مليئة بالحزن على مايحدث في غزة.

طفل يرسم اسم القدسالأطفال يرسمون اسم فلسطين والقدس فى قلوبطالبة ترسم علم فلسطين











