طفلة فلسطينية تكتب وصية تثير تعاطف السوشيال ميديا.. الألعاب لصديقاتى

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى خلال الساعات الماضية، صورة ملتقطة لوصية لطفلة فلسطينية اسمها "هيا"، والتي ذكرت فيها بأنها تملك من النقود مبلغ يقدر بـ45 شيكل، وقسمت نقودها على والدتها ولأفراد عائلتها من خالاتها وخالها كما وزعت ألعابها على صديقاتها وملابسها لبنات عمها، وفى حالة إذا تبقت أي لعبة توزع على الأطفال، وأوصت بأن أحذيتها توزع على الفقراء، ولم يذكر أي شخص شارك في نشر الوصية مصير الطفلة.

وصية طفلة فلسيطنية

وكانت الوصية كالأتى "مرحباً، أنا هيا، وسأكتب وصيتى الأن، نقودى 45 شيكل لماما 5 و5 لزينة و5 لهاشم و5 لتيتا، و5 لخالتو هبة، و5 لخالتو مريم، و5 لخالو عبود، و5 لخالتو سارة".

وأكملت الوصية حيث ذكرت الأتى "ألعابى وجميع أغراضى لصديقاتى زينة وريما ومنة وأمل وملابسى لبنات عمى وإذا تبقى أي شيء تبرعوا به، وأحذيتى تبرعوا بها لفقراء المساكين بعد غسلها طبعا".

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعى، صورة من وصية الطفلة هيا، مع جمل معبرة عن الحزن عما يحدث في أطفال مدينة غزة خلال هذه الفترة، كما أعلن رواد مواقع التواصل الإجتماعى عن تضامنهم مع أهالى فلسطين، وخاصة الأطفال بعد صور التي نشرت لهم خلال تعرضهم للمجازر من قبل الاحتلال الإسرائيلي وخاصة صورة الطفل الذى يحمل قطعة من الخبز بيده واستشهد قبل أن يتناولها، بالإضافة إلى صور العديد من الجثث الأطفال التي استشهدت منذ إعلان إسرائيل الحرب على غز .

وكانت قد خرجت عشرات التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في مدن عربية وأوروبية للتنديد بالعدوان الإسرائيل على غزة وماحدث من مجازر بمستشفى المعمداني و التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي ونتج عنها أكثر من ألف شهيد من المدنيين النازحين الذين اتخذوا من المشفى الذى تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس ملجأ وذلك بعد تعرض منازلهم للدمار جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى.