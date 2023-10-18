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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

10/18/2023 4:30:54 AM
(MENAFN- Youm7) استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



,ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 22151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 27207 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 9272 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3883 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5969 نقطة.












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