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نائب وزير الإسكان يلتقى ممثلى بنك الاستثمار الأوروبى لمناقشة برنامج خدمات الصرف

10/18/2023 4:30:54 AM
(MENAFN- Youm7) "إسماعيل" يؤكد أهمية البرنامج في زيادة نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة اتساقاً مع تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة




اجتمع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،
بممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة موقف تنفيذ أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، بهدف زيادة نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي بالمحافظة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، تنفيذاَ لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.



واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على دور شركاء التنمية في تنفيذ خٌطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مشيراً إلى أهمية برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ في زيادة نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة والذي يأتي اتساقاً مع تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وعرض ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي الموقف الحالي للمشروع والذي يهدف إلى تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي لحوالي 62 منطقة ريفية في مرحلتيه الأولي والثانية.



وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي البنك التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الأعمال بالبرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن الوزارة تدعم بشكل كامل تذليل تلك العقبات بتقديم أشكال الدعم للجهات التنفيذية للانتهاء من أعمال البرنامج وتحقيق مستهدفاته.



كما وجه الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة إلى ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال وتقييم الأداء بالبرنامج ورفع التقارير الدورية المتعلقة بها، مشيراً إلى إمكانية تشكيل لجنة توجيهية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج من وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وذلك لمتابعة تحقيق أهداف البرنامج والانتهاء من أعمال التنفيذ في التوقيتات المخططة.



وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي، وأكد ضرورة الحوار المستمر بين الأطراف المعنية بتنفيذ اعمال البرنامج بهدف الوصول إلى الحلول السليمة والفعالة التي تتوافق مع كافة الجهات المشاركة وتحقق اهداف البرنامج.
















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