السعودية فى ضوء كتب الرحلات الهندية يرصد 112كتابا للرحلات بعدة لغات

MENAFN - Youm7) أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذا الأسبوع كتابا جديدا بعنوان:" المملكة العربية السعودية فى ضوء كتب الرحلات الهندية" من تأليف صهيب عالم، وصدر الكتاب عن قسم النشر والترجمة بالمكتبة، في طبعته الأولى 2023 م .

يتناول الكتاب

كتب الرحلات التي ألفها علماء وباحثون ورحالة هنود عن رحلاتهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشبه الجزيرة العربية، حيث يعود أقدم هذه الكتب إلى العام 1593م وهو يسجل رحلة حج الشيخ عبدالحق المحدث الدهلوي : ( جذب القلوب إلى ديار المحبوب) فيما يشير المؤلف إلى صدور 112 كتابا للرحلات في عدة لغات متداولة بشبه القارة الهندية.



يبرز الكتاب أن المملكة العربية السعودية عامة ومكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة لها مكانة سامية لدى المسلمين الهنود، فقد زارها العلماء والأدباء والشعراء والمثقفون والسياسيون، ودونوا كل ما شاهدوه فيها في يومياتهم، وكتب رحلاتهم التي لم يتركوا أي تفصيل دقيق إلا ذكروه فيها عن المملكة، وجغرافيتها وسياستها ومجتمعها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها وشعبها وشخصياتها وعلمائها ومشايخها ومكتباتها الحكومية والشخصية، وتحدثوا أيضا عن حلقات الشيوخ ومجالسهم العلمية في الحرمين الشريفين وحال اللغة العربية ولهجاتها آنذاك.

وقد تطرقت كتب الرحلات الهندية كذلك إلى الملابس والأزياء بمختلف أنواعها الرجالية والنسائية، وأنواع المأكولات والمشروبات والأنشطة التجارية والاقتصادية وأسواقها، وأنواع البضائع والسلع التجارية، وأثرياء الحجاز ونجد والعملات التي كانت متداولة هناك في الفترات الزمنية المختلفة.

وقد سطر العلماء والأدباء والباحثون الهنود عن المملكة

– فيما تشير مقدمة الكتاب – كمًّا هائلًا من المعلومات والمشاهدات لا يستهان بها في الهند باللغات العربية والأردية والإنجليزية والهندية والبنغالية والمليبارية والكوجراتية وغيرها، وهذه الكتابات موجودة في المراكز والمعاهد والمؤسسات والمطابع والمكتبات والأرشفة المختلفة في جميع أنحاء الهند.

وقد حدد الكتاب الفترة ما بين (1319هـ - 1902م – 1372هـ / 1953م) موضوعا للدراسة، وهي الفترة التي تعد نقطة التحول في تاريخ المملكة العربية السعودية والتي بذل خلالها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – جهودًا مضنية في سبيل توحيد المملكة ما بين عامي 1902- 1932م ، وتتوقف الدراسة عند عام 1953م وهو العام الذي توفي فيه الملك المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله –

وفي هذه الفترة – موضوع الكتاب- سجل الرحالة الهنود كل مشاهدهم وانطباعاتهم حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عن المملكة، وقد يصل عدد كتب رحلاتهم التي ألفت خلال هذه الفترة (112) رحلة، وهذه الكتابات تعد مصدرا مهما لفهم أوضاع المملكة آنذاك، ودور الملك عبدالعزيز – طيب الله قراه – في تطوير المملكة وتنميتها وازدهارها واهتمامه بتنظيماتها الإدارية، وخدمة الحجاج الكرام، وتوفير كل التسهيلات لهم، ويضم الكتاب ببليوجرافيا تتضمن (128) عنوانا من كتب الرحلات، كما يتضمن ملحقا بالصور والخرائط والرسومات تغطي المرحلة الزمنية ما بين 1902-1953م.