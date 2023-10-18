روايات البوكر.. إذا نجوت منك تتحدث عن العنصرية والأزمة المالية والأعاصير

MENAFN - Youm7) إذا نجوت منك.. رواية للكاتب جوناثان إيسكوفرى، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة فى دورتها لعام 2023، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى.

حينما وصلت رواية "إذا نجوت منك" إلى القائمة القصيرة، وصفها أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، بأنها رواية مبهجة تحمل قصصا تنبض بالأسلوب والفكاهة والشك، وتستكشف الثقافات.

تدور أحداث رواية "إذا نجوت منك" في عام 1979، عندما اجتاح العنف السياسي كينجستون، فهرب توبر وسانيا إلى ميامي. لكنهما سرعان ما علملا أن الترحيب في أمريكا لن يكون دافئًا على الإطلاق.

رواية إذا نجوت منك





"تريلاوني"، ابنهما الأصغر، يبلغ سن الرشد في مجتمع ينظر إليه بالريبة والارتباك. إن شوق ابنهم الأكبر ديلانو لمستقبل أفضل لأطفاله لا يعادله إلا تهوره في محاولته تأمينه.

وبينما يتغلب الشقيقان على العقبات المتناثرة في طريقهما - أب لا يمكن الاعتماد عليه، والعنصرية، والأزمة المالية، والإعصار أندرو - يجدان نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض. هل سيكون التنافس بينهما هو الشيء الذي يمزق عائلتهما في النهاية؟.

الكاتب جوناثان إيسكوفرى

وحينما وصلت الرواية إلى قوائم البوكر، قال الكاتب جوناثان إيسكوفرى: لقد استخدمت بعض التجارب الشخصية وما لاحظته في البيئة التي نشأت فيها كخلفية وسياق ثقافي للرواية، لكنني تخيلت طريقي إلى سيناريوهات تضفي طابعًا دراميًا على القضايا التي يتعامل معها مجتمعي، بينما أعمل على إشراك القراء بكل أداة أستخدمها.

وأضاف جوناثان: أردت أن تعبر الرواية عن حقائق عاطفية دون أن يقتصر الأمر على ما حدث حرفيًا، وكان الكثير من متعة تأليف الرواية تكمن في معرفة كيفية إخراج شخصياتي من المشاكل التي خلقتها لهم. وبطبيعة الحال، في بعض الحالات، لا يخرجون منه.