روايات البوكر.. إذا نجوت منك تتحدث عن العنصرية والأزمة المالية والأعاصير

(MENAFN
- Youm7) إذا نجوت منك.. رواية للكاتب جوناثان إيسكوفرى، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة فى دورتها لعام 2023، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى.
حينما وصلت رواية "إذا نجوت منك" إلى القائمة القصيرة، وصفها أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، بأنها رواية مبهجة تحمل قصصا تنبض بالأسلوب والفكاهة والشك، وتستكشف الثقافات.
تدور أحداث رواية "إذا نجوت منك" في عام 1979، عندما اجتاح العنف السياسي كينجستون، فهرب توبر وسانيا إلى ميامي. لكنهما سرعان ما علملا أن الترحيب في أمريكا لن يكون دافئًا على الإطلاق.
رواية إذا نجوت منك
"تريلاوني"، ابنهما الأصغر، يبلغ سن الرشد في مجتمع ينظر إليه بالريبة والارتباك. إن شوق ابنهم الأكبر ديلانو لمستقبل أفضل لأطفاله لا يعادله إلا تهوره في محاولته تأمينه.
وبينما يتغلب الشقيقان على العقبات المتناثرة في طريقهما - أب لا يمكن الاعتماد عليه، والعنصرية، والأزمة المالية، والإعصار أندرو - يجدان نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض. هل سيكون التنافس بينهما هو الشيء الذي يمزق عائلتهما في النهاية؟.
الكاتب جوناثان إيسكوفرى
وحينما وصلت الرواية إلى قوائم البوكر، قال الكاتب جوناثان إيسكوفرى: لقد استخدمت بعض التجارب الشخصية وما لاحظته في البيئة التي نشأت فيها كخلفية وسياق ثقافي للرواية، لكنني تخيلت طريقي إلى سيناريوهات تضفي طابعًا دراميًا على القضايا التي يتعامل معها مجتمعي، بينما أعمل على إشراك القراء بكل أداة أستخدمها.
وأضاف جوناثان: أردت أن تعبر الرواية عن حقائق عاطفية دون أن يقتصر الأمر على ما حدث حرفيًا، وكان الكثير من متعة تأليف الرواية تكمن في معرفة كيفية إخراج شخصياتي من المشاكل التي خلقتها لهم. وبطبيعة الحال، في بعض الحالات، لا يخرجون منه.
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