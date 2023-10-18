منحوتات بيكاسو تحتل الصدارة في معرض متحف جوجنهايم الإسبانى

(MENAFN
- Youm7) افتتح متحف جوجنهايم بلباو معرض "نحت بيكاسو - المادة والجسد"، وهو معرض لأعمال الفنان الإسبانى
العالمى بابلو بيكاسو بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته.
وإذا طلبت من شخص ما تسمية نحات مشهور، فمن المحتمل ألا يكون بابلو بيكاسو هو الاسم الأول الذي يتوصل إليه فبالنسبة لمعظم الناس، يعتبر بيكاسو، المولود في مالقة عام 1881، أحد أشهر الرسامين على مر العصور، وهو عبقري فني على القماش.
وبصفته عملاقًا في عالم الفن، فإن أعماله الرائدة التي نالت استحسان النقاد مثل Les Demoiselles d'Avignon (1907) وتصويره المؤلم لأهوال الحرب فى جيرنيكا (1937) أذهلت العالم.
ومع ذلك، يهدف معرض كبير جديد في متحف جوجنهايم في بلباو بالتعاون مع متحف بيكاسو مالقة إلى استكشاف أعمال الفنان الإسبانى العالمي بابلو بيكاسو كنحات ووضعها في مركز الصدارة.
ويجمع المعرض المقام في الطابق الثاني من مبنى جوجنهايم أكثر من 50 منحوتة تم إنشاؤها بين عامي 1909 و1962، مما يوفر منظوراً فريداً لرحلة بيكاسو الفنية ومنهجه المبتكر في تمثيل الشخصية الإنسانية.
وعلى الرغم من أن كل معرض يكاد يكون معرضًا متميزًا في حد ذاته، إلا أن العرض بأكمله مليء بالروابط. على سبيل المثال، هناك إشارات إلى العديد من ملهمات الفنان وشركائه في جميع أنحاء المساحات.
وقالت كارمن خيمينيز إحدى المشرفات على المعرض وفقا ليورو نيوز: "هذا هو أول معرض لبيكاسو في إقليم الباسك، وهو فريد من نوعه لأنه معرض منحوتات. بيكاسو ليس رسامًا عظيمًا فحسب، بل هو أيضًا نحات عظيم. وربما يكون هذا الجانب أقل شهرة.
منحوتات بيكاسو
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