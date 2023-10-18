منحوتات بيكاسو تحتل الصدارة في معرض متحف جوجنهايم الإسبانى

MENAFN - Youm7) افتتح متحف جوجنهايم بلباو معرض "نحت بيكاسو - المادة والجسد"، وهو معرض لأعمال الفنان الإسبانىالعالمى بابلو بيكاسو بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته.

وإذا طلبت من شخص ما تسمية نحات مشهور، فمن المحتمل ألا يكون بابلو بيكاسو هو الاسم الأول الذي يتوصل إليه فبالنسبة لمعظم الناس، يعتبر بيكاسو، المولود في مالقة عام 1881، أحد أشهر الرسامين على مر العصور، وهو عبقري فني على القماش.

وبصفته عملاقًا في عالم الفن، فإن أعماله الرائدة التي نالت استحسان النقاد مثل Les Demoiselles d'Avignon (1907) وتصويره المؤلم لأهوال الحرب فى جيرنيكا (1937) أذهلت العالم.

ومع ذلك، يهدف معرض كبير جديد في متحف جوجنهايم في بلباو بالتعاون مع متحف بيكاسو مالقة إلى استكشاف أعمال الفنان الإسبانى العالمي بابلو بيكاسو كنحات ووضعها في مركز الصدارة.

ويجمع المعرض المقام في الطابق الثاني من مبنى جوجنهايم أكثر من 50 منحوتة تم إنشاؤها بين عامي 1909 و1962، مما يوفر منظوراً فريداً لرحلة بيكاسو الفنية ومنهجه المبتكر في تمثيل الشخصية الإنسانية.

وعلى الرغم من أن كل معرض يكاد يكون معرضًا متميزًا في حد ذاته، إلا أن العرض بأكمله مليء بالروابط. على سبيل المثال، هناك إشارات إلى العديد من ملهمات الفنان وشركائه في جميع أنحاء المساحات.

وقالت كارمن خيمينيز إحدى المشرفات على المعرض وفقا ليورو نيوز: "هذا هو أول معرض لبيكاسو في إقليم الباسك، وهو فريد من نوعه لأنه معرض منحوتات. بيكاسو ليس رسامًا عظيمًا فحسب، بل هو أيضًا نحات عظيم. وربما يكون هذا الجانب أقل شهرة.

منحوتات بيكاسو



