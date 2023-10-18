هل يستطيع الكاتب أن يصبح مليونيرا؟.. جوائز أدبية بملايين الدولارات

MENAFN - Youm7) تمثل الجوائز رافدا مهما من روافد تحفيز الإبداع عند الكتاب كما تمثل فرصة ظهور وبزوغ أسماء جديدة في عالم الكتابة، وعلى الرغم من أن القيمة المادية للجوائز تختلف اختلافا شاسعا، إلا أنها على اختلاف قيمتها المادية تحمل في طياتها كذلك قيمة معنوية تبلغ ذروتها في جائزة نوبل وهنا نتعرف على ما تقدمه الجوائز للفائزين بها.

جائزة نوبل

تبلغ قيمة جائزة نوب قرابة مليون دولار أي حوالى 30 مليون جنيه وقد قالت مؤسسة نوبل المسؤولة عن إدارة الجائزة المرموقة خلال عام 2023 إن الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام سيحصلون على مليون كرونة سويدية إضافية، ليصل إجمالي قيمة المكافأة المالية إلى 11 مليون كرونة (986 ألف دولار) أي ما يعادل 30 مليون جنيه مصري.

جائزة البوكر للرواية العربية

يتمّ إعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية في أبوظبي خلال فصل الربيع، في موعد يحدد عند إعلان القائمة القصيرة، ويحصل كل من المرشّحين الستّة

للقائمة القصيرة على 10,000 دولار، أمّا الفائز بالمرتبة الأولى فيفوز ب 50,000 دولار وهو ما يعنى أن مجموع الجوائز يصل إلى 110 آلاف دولار أي أكثر من 3 ملايين جنيه.

جائزة كتارا للرواية العربية

تقدم فئة الدراسات المنشورة وغير المنشورة ست جوائز بواقع ثلاث جوائز لكل فئة قسمة كل منها 30 ألف دولار أما فئة الدراسات (البحث والنقد الروائي) فتُقدم ثلاث جوائز للدراسات غير المنشورة، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي أما فئة روايات الفتيان غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز لروايات الفتيان غير المنشورة، قيمة كل منها 15 آلاف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 45 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى فئة الرواية القطرية المنشورة التي تقدم جائزة واحدة للرواية القطرية المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.وبذلك يصبح مجموع الجوائز 345 ألف دولار أي 10 ملايين جنيه.

جائزة الشيخ زايد للكتاب

تبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب 7,750,000 درهم إماراتي، تمنح على النحو الآتي: مبلغ وقدره750,000 ألف درهم إماراتي للفائز بكل فرع من فروع الجائزة التسعة. مبلغ وقدره مليون درهم إماراتي عن الفائز بفرع شخصية العام الثقافية، وتذلك تبلغ قيمة الجائزة بالجنيه المصرى 65 مليون جنيه.



