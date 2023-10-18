هل يستطيع الكاتب أن يصبح مليونيرا؟.. جوائز أدبية بملايين الدولارات

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- Youm7) تمثل الجوائز رافدا مهما من روافد تحفيز الإبداع عند الكتاب كما تمثل فرصة ظهور وبزوغ أسماء جديدة في عالم الكتابة، وعلى الرغم من أن القيمة المادية للجوائز تختلف اختلافا شاسعا، إلا أنها على اختلاف قيمتها المادية تحمل في طياتها كذلك قيمة معنوية تبلغ ذروتها في جائزة نوبل وهنا نتعرف على ما تقدمه الجوائز للفائزين بها.
جائزة نوبل
تبلغ قيمة جائزة نوب قرابة مليون دولار أي حوالى 30 مليون جنيه وقد قالت مؤسسة نوبل المسؤولة عن إدارة الجائزة المرموقة خلال عام 2023 إن الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام سيحصلون على مليون كرونة سويدية إضافية، ليصل إجمالي قيمة المكافأة المالية إلى 11 مليون كرونة (986 ألف دولار) أي ما يعادل 30 مليون جنيه مصري.
جائزة البوكر للرواية العربية
يتمّ إعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية في أبوظبي خلال فصل الربيع، في موعد يحدد عند إعلان القائمة القصيرة، ويحصل كل من المرشّحين الستّة
للقائمة القصيرة على 10,000 دولار، أمّا الفائز بالمرتبة الأولى فيفوز ب 50,000 دولار وهو ما يعنى أن مجموع الجوائز يصل إلى 110 آلاف دولار أي أكثر من 3 ملايين جنيه.
جائزة كتارا للرواية العربية
تقدم فئة الدراسات المنشورة وغير المنشورة ست جوائز بواقع ثلاث جوائز لكل فئة قسمة كل منها 30 ألف دولار أما فئة الدراسات (البحث والنقد الروائي) فتُقدم ثلاث جوائز للدراسات غير المنشورة، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي أما فئة روايات الفتيان غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز لروايات الفتيان غير المنشورة، قيمة كل منها 15 آلاف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 45 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى فئة الرواية القطرية المنشورة التي تقدم جائزة واحدة للرواية القطرية المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.وبذلك يصبح مجموع الجوائز 345 ألف دولار أي 10 ملايين جنيه.
جائزة الشيخ زايد للكتاب
تبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب 7,750,000 درهم إماراتي، تمنح على النحو الآتي: مبلغ وقدره750,000 ألف درهم إماراتي للفائز بكل فرع من فروع الجائزة التسعة. مبلغ وقدره مليون درهم إماراتي عن الفائز بفرع شخصية العام الثقافية، وتذلك تبلغ قيمة الجائزة بالجنيه المصرى 65 مليون جنيه.
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