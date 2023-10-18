حتى لا ننسى.. قصف مستشفى المعمدانى يعيد مشاهد مجزرة بحر البقر

MENAFN - Youm7) في حلقة من ضمن حلقات السجل الإجرامى التى ارتكبتها إسرائيل ضد الإنسانية، قام الكيان الصهيوني خلال العدوان على غزة بارتكاب مجزرة جديدة بعدما قصف مستشفى المعمداني وخلفت أكثر من ألف شهيد من المدنيين النازحين الذين اتخذوا من المشفى الذى تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس ملجأ بعد تعرض ديارهم للدمار جراء اعتداءات الدولة العبرية، وهو الحدث الذى يعيد أمام أعيينا مشاهد مجزرة بحر البقر، وهى المجزرة التى أودت بحياة 30 طفلاً وإصابة 50 آخرين من الأبرياء، وتدمير مبنى المدرسة تماماً.







شنت طائرات القوات الجوية الإسرائيلية فى الثامن من أبريل عام 1970 م، هجوما وحشيا تجاه منطقة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث قصفت طائرات من طراز فانتوم مدرسة بحر البقر المشتركة فى قرية بحر البقر، مما أدى إلى تدمير المدرسة واستشهاد وإصابة العديد من الأطفال، فى واحدة من أقذر المذابح التى ارتكبتها إسرائيل عبر تاريخها.



فى ذلك اليوم قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن "1000 رطل" بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار.

وأسفرت الهجمات عن استشهاد 19 طفلا وطفلة وقتها

بالإضافة إلى 11 من المدنيين وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب ومدرس و11 شخصاً من العاملين بالمدرسة، وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا لأجزاء من القنابل، التى قصفت المدرسة، والتى تم وضعها جميعًا فى متحف، يحمل اسم المدرسة.







وخلدت مذبحة بحر البقر الكثير من أسماء الأطفال الشهداء فى تاريخ مصر، ومن هؤلاء التلاميذ الشهداء "حسن محمد السيد الشرقاوى"، و"محسن سالم عبد الجليل محمد"، و"بركات سلامة حماد"، و"إيمان الشبراوى طاهر" و"فاروق إبراهيم الدسوقى هلال"، و" محمود محمد عطية عبدالله"، و"جبر عبدالمجيد فايد نايل"، و" عوض محمد متولى الجوهري"، و" محمد احمد محرم".











