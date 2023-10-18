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طاقم رواد الفضاء من اكسيوم سبيس جاهز لمهمة المحطة الدولية خلال 2024

10/18/2023 4:30:46 AM
(MENAFN- Youm7) تسير مهمة رواد الفضاء الخاصة الثالثة لشركة اكسيوم سبيس على الطريق الصحيح للانطلاق العام المقبل، ولا تزال رحلة Ax-3 التابعة لشركة Axiom Space ، ومقرها هيوستن، في طريقها للانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية (ISS) في موعد لا يتجاوز يناير 2024، وأفراد الطاقم الأربعة بما في ذلك رائد فضاء سابق في وكالة ناسا، ورائد فضاء احتياطي في وكالة الفضاء الأوروبية، وفقا لما نشره موقع space.



وقال رائد الفضاء السويدي ماركوس واندت خلال مؤتمر صحفى : "أنا سعيد للغاية كوني جزءًا من هذه المهمة وهذا الطاقم الرائع"، مؤكدًا أن Ax-3 ستشمل تمثيلاً من الحكومة والصناعة على حدٍ سواء في بلاده، أنا فخور أيضًا بثقة السويد وأوروبا لتمثيل السويد في الفضاء طوال هذه المهمة، والتي بالنسبة لي هي أكثر بكثير من 14 يومًا في الفضاء".



وسيتم إطلاق Ax-3 إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، باستخدام المركبة الفضائية Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX وصاروخ Falcon 9.



ووقعت اكسيوم اتفاقية مع SpaceX فى عام 2021 لإطلاق ثلاثة أطقم إضافية إلى الفضاء بعد المهمة الرائدة Ax-1، التي حلقت في أبريل 2022، بالإضافة إلى ذلك SpaceX هي المركبة الفضائية التجارية الوحيدة المعتمدة بالكامل لمهام ناسا حتى الآن، وفقا لتقرير سبيس.



وسيقود المهمة رائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا، وهو مواطن أمريكي-إسباني مزدوج كان يقود أيضًا Ax-1، وسينضم إليه Wandt، الذي تم استدعاؤه من حالة رائد الفضاء الاحتياطي عند تعيينه في Ax-3، والعقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، الذي طار إلى الفضاء شبه المداري على متن أول إطلاق تجاري لشركة Virgin Galactic في يونيو الماضي، وستكون هذه هي المهمة الفضائية السادسة لوبيز أليجريا، والثانية لفيلادي والأولى لوانت وجيسرافجي.



وقال لوبيز أليجريا إن التدريب يسير بسلاسة وأن الطاقم تعلم الكثير منذ Ax-1، عندما اضطر رواد الفضاء الآخرون في محطة الفضاء الدولية إلى التدخل لمساعدة الطاقم في مهامهم. وقال إن Ax-1 كانت مهمة ناشئة تم إنجازها وفق "جدول زمني قوي" وأن شركة اكسيوم سبيس قد نضجت عملياتها منذ ذلك الوقت.



بالنسبة للمهمة التالية، Ax-2 في مايو 2023، تم تكليف القائدة ورائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون بمسؤوليات أقل لمنحها الوقت لمساعدة الطاقم؛ وفي غضون ذلك، اشترطت ناسا أن يكون على رأس جميع البعثات التجارية رائد فضاء سابق في الوكالة.



وقال لوبيز أليجريا: "لقد كانت متاحة أكثر لمساعدة بقية طاقم [Ax-2] في تجاربهم، وسوف تحذو Ax-3 حذوها"، وتم إجراء تغييرات أخرى من خلال التدريب وأدوات الجدولة لمساعدة الطاقم على إدارة وقتهم في المدار.



وأضاف أنه بالنسبة للمهمات المستقبلية فإن الجدول الزمني مع اكسيوم سبيس مريح بما فيه الكفاية بالنسبة له ولويستون لتبادل الأوامر في المستقبل المنظور، دون الحاجة إلى توظيف رواد فضاء سابقين آخرين في الوكالة حتى الآن.












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