دراسة: ذوبان الطبقة الجليدية يتسارع فى جرينلاند ويتباطأ فى أنتاركتيكا

MENAFN - Youm7) كشف باحثون من جامعتى كاليفورنيا وإيرفين وأوتريخت فى هولندا، أن الجليدالسطحى فى جرينلاند شهد ذوبان بمعدل متزايد فى العقود الأخيرة، بينما تحرك الاتجاه فى القارة القطبية الجنوبية "انتاركتيا" فى الاتجاه المعاكس.





ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإنه فى بحث نُشر مؤخرًا فى Geophysical Research Letters، درس العلماء دور رياح Foehn وkatabatic، وهى هبوب المنحدرات التى تجعل الهواء الدافئ والجاف يتلامس مع قمم الأنهار الجليدية.







وقالوا إن ذوبان الغطاء الجليدى فى جرينلاند المرتبط بهذه الرياح ارتفع بنسبة تزيد على 10% خلال العشرين عامًا الماضية؛ فيما انخفض تأثير الرياح على الغطاء الجليدى فى القطب الجنوبى بنسبة 32%.





وقال الباحث المشارك تشارلى زندر، أستاذ جامعة كاليفورنيا: "لقد استخدمنا محاكاة نموذج المناخ الإقليمى لدراسة الصفائح الجليدية فى جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، وأظهرت النتائج أن الرياح المنحدرة هى المسؤولة عن كمية كبيرة من ذوبان سطح الصفائح الجليدية فى كلا المنطقتين".







وأضاف الباحث، "يؤدى ذوبان السطح إلى الجريان السطحى والانكسار المائى للجرف الجليدى الذى يزيد من تدفق المياه العذبة إلى المحيطات، مما يتسبب فى ارتفاع مستوى سطح البحر."





وأوضح أنه على الرغم من أن تأثير الرياح كبير، إلا أن السلوكيات المتميزة للاحتباس الحرارى فى نصفى الكرة الشمالى والجنوبى تسبب نتائج متناقضة فى المناطق، ففى جرينلاند، يتفاقم ذوبان السطح الناجم عن الرياح بسبب أن الجزيرة الضخمة "تصبح دافئة جدًا لدرجة أن ضوء الشمس وحده (بدون الرياح) يكفى لإذابتها.





أدى النمو بنسبة 10% فى ذوبان الجليد الناتج عن الرياح بالإضافة إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء السطحى إلى زيادة بنسبة 34% فى إجمالى ذوبان الجليد السطحى، وهو يعزو هذه النتيجة جزئيًا إلى تأثير ظاهرة الاحتباس الحرارى على تذبذب شمال الأطلسى، وهو مؤشر لفرق ضغط مستوى سطح البحر.







وأدى تحول شمال الأطلسى إلى مرحلة إيجابية إلى ضغط أقل من المعتاد عبر خطوط العرض العليا، مما أدى إلى ظهور هواء دافئ فوق جرينلاند ومناطق القطب الشمالى الأخرى.





ووجد الباحثون أنه على النقيض من جرينلاند، انخفض إجمالى ذوبان سطح القطب الجنوبى بنحو 15% منذ عام 2000، والخبر السيئ هو أن هذا الانخفاض يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض ذوبان المنحدرات الناتج عن الرياح بنسبة 32% فى شبه جزيرة القطب الجنوبى، حيث يوجد اثنان من الجليد المعرض للخطر.







وأضافوا، أن الصفائح الجليدية فى جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية تحتفظ بأكثر من 200 قدم من الماء خارج المحيط، وقد أدى ذوبانها إلى رفع مستوى سطح البحر العالمى بنحو ثلاثة أرباع البوصة منذ عام 1992، لذلك يأملون أن يساعد البحث حول دور رياح فوين ورياح كاتاباتيك فى المناطق القطبية مجتمع علوم المناخ على تعزيز نماذج نظام الأرض.