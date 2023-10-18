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علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعى لمحاكاة معارك بين المخلوقات الشرسة

10/18/2023 4:30:46 AM
(MENAFN- Youm7)

هل سبق لك أن تساءلت كيف قد يبدو القتال بين فرس النهر وسمكة قرش بيضاء كبيرة؟ ربما قد تكون المعركة خيالية إلا أن مجموعة من العلماء تمكنوا من استخدم الذكاء الاصطناعى (AI) لمحاكاة المعارك بين الحيوانات الأكثر رعبًا على وجه الأرض.


ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن عمليات المحاكاة تشير إلى أن فرس النهر يمكنه التغلب على سمكة قرش بيضاء كبيرة، بل ويمكنه أيضًا القضاء على الدب القطبي.


ومع ذلك، فإن البطل النهائى للمملكة الحيوانية هو الفيل الأفريقى، وفقا لباحثين من Animal Matchup، بعد محاكاة معركة أكثر المخلوقات شراسة فى مملكة الحيوان.


وجاءت هذه المبادرة تكريمًا لليوم العالمى للحيوان، حيث استعان الفريق بروبوت الدردشة الآلى ChatGPT، واستخدم مجموعة من المدخلات، بما فى ذلك الحجم والوزن والقوة والسرعة والقدرات الهجومية والدفاعية لـ 256 حيوانًا.


أجرى الباحثون سلسلة من 11 معركة فى كل مواجهة، وتوصلوا إلى الحيوان صاحب أعلى معدل فوز.


وقالت شركة Animal Match: "على الرغم من أنه من الصعب جدًا معرفة كيف ستتفاعل بعض الحيوانات مع بعضها البعض، إلا أن الذكاء الاصطناعى والباحثين يحاولون تقديم تخمينات مدروسة حول كيفية سير القتال".








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