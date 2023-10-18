تقرير: سلسلة Iphone 15 تكلف شركة أبل أكثر من سابقتها

MENAFN - Youm7) أطلقت شركة أبل أحدث هواتف iPhone سلسلة iPhone 15 وiPhone 15 Pro الشهر الماضي، وتتضمن المجموعة بأكملها أربعة هواتف ذكية ويعتبر iPhone 15 Pro Max هو الأغلى بينها.ووفقًا لعملية التفكيك الأخيرة التي أجرتها Nihon Keizai Shimbun وFomalhaut Techno Solutions اليابانية (رصدتها AppleInsider)، تم اكتشاف أن تكلفة إنتاج iPhone 15 Pro Max أعلى بنسبة 12% تقريبًا من سابقتها، وأشار هذا التحليل إلى أن شركة آبل تنفق حوالي 558 دولارًا على مكونات كل وحدة من أجهزة iPhone 15 Pro Max.ومن بين العوامل الحاسمة الأخرى تعتمد هوامش ربح شركة أبل على منتجاتها على التحكم في تكلفة الأجهزة، وتهدف الشركة أيضًا إلى خفض التكاليف، ولكن إدراج ميزات جديدة قد يؤدي أحيانًا إلى رفع التكلفة الإجمالية.وأشار التقرير أيضًا إلى أن iPhone 15 Pro Max لديه نسبة قطع غيار إلى تكلفة تبلغ 47%.الأجزاء التي زادت التكلفة

تعد شاشة iPhone 15 Pro Max أغلى بنسبة 10% من سابقتها iPhone 14، علاوة على ذلك، أدى إطار التيتانيوم أيضًا إلى رفع تكاليف الإنتاج بنسبة 43%، في حين أن شريحة A17 Pro أغلى بنسبة 27% من شريحة A16 Bionic.

وكانت الكاميرا المقربة، المجهزة بنظام منشور رباعي، أيضًا أحد المساهمين الرئيسيين في التكلفة، حيث كانت أغلى بمقدار 3.8 مرة من تلك المستخدمة في iPhone 14 Pro Max، كما ورد. تعد المكونات الأخرى ضمن سلسلة iPhone 15 أيضًا أكثر تكلفة من طرازات العام الماضي.زيادة في تكلفة موديلات iPhone 15 الأخرى

تصل تكلفة إنتاج iPhone 15 Pro إلى 523 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% عن طراز العام السابق، وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة iPhone 15 Plus 442 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 10٪ تقريبًا من iPhone 14 Plus.

في التشكيلة، يسجل iPhone 15 أعلى تصاعد في التكلفة، حيث تبلغ فاتورة المواد الخاصة به 423 دولارًا. وكانت هذه زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بجهاز iPhone 14، وبالمقارنة، كان إنتاج iPhone 14 Pro Max أكثر تكلفة بنسبة 3.7٪ من iPhone 13 Pro Max.