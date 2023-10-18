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X يفرض اشتراكا سنويا لإرسال التغريدات للمستخدمين

10/18/2023 4:30:44 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت شركة X خططها لفرض رسوم على المستخدمين الجدد مقابل الخدمة المعروفة سابقًا باسم Twitter ، وشاركت الشركة تفاصيل حول اشتراك جديد يسمى "Not a Bot"، والذى يتم اختباره حاليًا في نيوزيلندا والفلبين.



يتطلب الاشتراك، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة Fortune، من المستخدمين الجدد دفع ما يعادل دولارًا أمريكيًا واحدًا سنويًا حتى يتمكنوا من النشر.



ويوضح X: أنه اعتبارًا من اليوم بدأنا فى اختبار Not A Bot، وهي طريقة اشتراك جديدة للمستخدمين الجدد في بلدين". "تم تطوير هذا الاختبار الجديد لتعزيز جهودنا الكبيرة بالفعل لتقليل البريد العشوائي والتلاعب في منصتنا ونشاط الروبوتات ، وفقا لتقرير انجادجيت.



سيؤدي هذا إلى تقييم إجراء قوي محتمل لمساعدتنا في مكافحة الروبوتات ومرسلي البريد العشوائي على X، مع موازنة إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي مع مبلغ رسوم بسيط.



وبموجب هذا المخطط، سيُطلب من المستخدمين الجدد التحقق من أرقام هواتفهم ودفع رسوم قدرها دولار واحد إذا كانوا يريدون استخدام الميزات الأساسية مثل التغريدات وإعادة التغريد والإشارات المرجعية والإعجابات، وأولئك الذين لا يدفعون لن يتمكنوا من استخدام X إلا ​​في وضع "القراءة فقط".



وقالت الشركة، إن الرسوم لن تنطبق في الوقت الحالي على المستخدمين الحاليين كما قال X: "إنه ليس محركًا للربح"



ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي الاختبار الأولي إلى إثارة التكهنات بأن X تخطط لفرض رسوم على جميع المستخدمين يومًا ما ، خلال محادثة تم بثها مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، أشار إيلون ماسك إلى أنه يفكر في دفع نوع من الدفع الإلزامي كجزء من جهود مكافحة الروبوتات والبريد العشوائي.



وأثبتت خيارات الاشتراك أنها الحل الرئيسي الذي يعمل على نطاق واسع،" قال X في منشور من حساب الدعم الخاص به أثبتت تعليقات " ماسك " السابقة أنها لا تحظى بشعبية، وشهد منافس "بلوسكي" لـ X زيادة في النشاط بعد هذه التصريحات.



وأفاد آخرون أيضًا أن ماسك كان لديه طموحات منذ فترة طويلة للوصول إلى معلومات بطاقات الائتمان والفواتير الخاصة بالمستخدمين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز خطته لجلب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية إلى X. وفقًا لكاتب سيرته الذاتية، والتر إيزاكسون، دفع ماسك للتوقيع على: كان المشتركون متشابكين إلى حد كبير مع سعيه لإنشاء "تطبيق لكل شيء"، وغضب " ماسك " عندما علم أن شركة Apple لا تشارك تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بأولئك الذين يسجلون باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم ، و لم يستجب X لطلب التعليق.












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