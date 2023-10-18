X يفرض اشتراكا سنويا لإرسال التغريدات للمستخدمين

(MENAFN
- Youm7) أكدت شركة X خططها لفرض رسوم على المستخدمين الجدد مقابل الخدمة المعروفة سابقًا باسم Twitter ، وشاركت الشركة تفاصيل حول اشتراك جديد يسمى "Not a Bot"، والذى يتم اختباره حاليًا في نيوزيلندا والفلبين.
يتطلب الاشتراك، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة Fortune، من المستخدمين الجدد دفع ما يعادل دولارًا أمريكيًا واحدًا سنويًا حتى يتمكنوا من النشر.
ويوضح X: أنه اعتبارًا من اليوم بدأنا فى اختبار Not A Bot، وهي طريقة اشتراك جديدة للمستخدمين الجدد في بلدين". "تم تطوير هذا الاختبار الجديد لتعزيز جهودنا الكبيرة بالفعل لتقليل البريد العشوائي والتلاعب في منصتنا ونشاط الروبوتات ، وفقا لتقرير انجادجيت.
سيؤدي هذا إلى تقييم إجراء قوي محتمل لمساعدتنا في مكافحة الروبوتات ومرسلي البريد العشوائي على X، مع موازنة إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي مع مبلغ رسوم بسيط.
وبموجب هذا المخطط، سيُطلب من المستخدمين الجدد التحقق من أرقام هواتفهم ودفع رسوم قدرها دولار واحد إذا كانوا يريدون استخدام الميزات الأساسية مثل التغريدات وإعادة التغريد والإشارات المرجعية والإعجابات، وأولئك الذين لا يدفعون لن يتمكنوا من استخدام X إلا في وضع "القراءة فقط".
وقالت الشركة، إن الرسوم لن تنطبق في الوقت الحالي على المستخدمين الحاليين كما قال X: "إنه ليس محركًا للربح"
ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي الاختبار الأولي إلى إثارة التكهنات بأن X تخطط لفرض رسوم على جميع المستخدمين يومًا ما ، خلال محادثة تم بثها مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، أشار إيلون ماسك إلى أنه يفكر في دفع نوع من الدفع الإلزامي كجزء من جهود مكافحة الروبوتات والبريد العشوائي.
وأثبتت خيارات الاشتراك أنها الحل الرئيسي الذي يعمل على نطاق واسع،" قال X في منشور من حساب الدعم الخاص به أثبتت تعليقات " ماسك " السابقة أنها لا تحظى بشعبية، وشهد منافس "بلوسكي" لـ X زيادة في النشاط بعد هذه التصريحات.
وأفاد آخرون أيضًا أن ماسك كان لديه طموحات منذ فترة طويلة للوصول إلى معلومات بطاقات الائتمان والفواتير الخاصة بالمستخدمين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز خطته لجلب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية إلى X. وفقًا لكاتب سيرته الذاتية، والتر إيزاكسون، دفع ماسك للتوقيع على: كان المشتركون متشابكين إلى حد كبير مع سعيه لإنشاء "تطبيق لكل شيء"، وغضب " ماسك " عندما علم أن شركة Apple لا تشارك تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بأولئك الذين يسجلون باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم ، و لم يستجب X لطلب التعليق.
MENAFN18102023000132011024ID1107262787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.