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إضراب لمحلات الذهب في الأردن اليوم تضامنا مع غزة

10/18/2023 4:27:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن الإضراب العام لمحلات الذهب كافة في البلاد اليوم الأربعاء.

وقالت النقابة، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للنقابة: " إغلاق محلات الذهب والصاغة كافة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الأهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار".





وأضافت، "أقل ما نستطيع تقديمه لشعبنا الأعزل المستهدف من قبل الكيان الصهيوني النازي الغاصب واستنكارًا لجرائمه وعدوانه الصارخ على إخواننا الآمنين العزل في "غزة العزة".

وتاليا نص البيان: اقل ما نستطيع تقديمه لشعبنا الأعزل المستهدف من قبل الكيان الصهيوني النازي الغاصب واستنكارًا لجرائمه وعدوانه الصارخ على إخواننا الآمنين العزل في "غزة العزة"، وإراقة الدماء الزكية والمذبحة البشعة للآمنين في دور العبادة والمستشفيات (كمستشفى غزة الأهلي) إننا نعلن "النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات" في المملكة الأردنية الهاشمية لكافة أعضاء الهيئة العامة
الإضراب العام غدا الأربعاء / ١٨-١٠-٢٠٢٣، وإغلاق كافة محلات الذهب والصياغة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الأهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار.

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