تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة
التاريخ
10/18/2023 4:27:43 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
علق منظمو مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أعماله بعد افتتاحها مباشرة تضامنا ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.
واقتصر المنظمون وهم اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية المؤتمر على افتتاح بسيط، مؤكدين وقوف القطاع الخاص العربي مع الاهل في غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ايام.
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