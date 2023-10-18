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بدء التسجيل للدورة الشتوية 2024 لامتحان الشامل

10/18/2023 4:27:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية للدورة الشتوية ٢٠٢٤
حيث يبدأ تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية للدورة الشتوية 2024م اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 29/10/2023م ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023م.
أما الامتحانات العملية لهذه الدورة فتبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11/12/2023م ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 20/12/2023م.
وأضاف الدكتور العجلوني ان موعد الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024 كما هو مبين :
الورقة الأولى يومي الأربعاء والخميس الموافق
3/1/2024
4/1/2024
الورقة الثانية يومي
السبت والأحد الموافق
6/1/2024
7/1/2024
والورقة الثالثة ستعقد على ثلاثة أيام : الثلاثاء، والأربعاء، والخميس الموافق
9/1/2024
10/1/2024
11/1/2024

هذا وتبدأ جميع الامتحانات العملية والنظرية عند الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.
ويسمح للطالب بالانسحاب من الامتحان والاحتفاظ بحقه بترصيد أو استرداد الرسوم التي دفعها قبل تاريخ 7/12/2023.
أما عن فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الشتوية 2024 فهي :
المنتظم: من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2022 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.
المعيد: الراسب في الامتحان من العام 2022 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبامكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها لرفع معدله.
الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الصيفية لعام 2023م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للدورة الصيفية 2023، بما في ذلك ورقة الامتحان العملي.
المستنفد حقه:
الحالة الأولى:
"من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه أو تقدم للامتحان أربع مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الصيفية 2023 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الصيفية 2023، فيتقدم للامتحان بجميع أوراقه النظرية والعملية وعلى الخطط الدراسية المعمول بها حالياً (الخطط الجديدة 2017/2018 وما بعد)، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها".
الحالة الثانية:
"الطالب الذي سبق له وأن تقدم للامتحان ضمن فئة (مستنفذ حقه) على الخطط الدراسية الجديدة وبجميع الأوراق، ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، يعامل معاملة الطالب المعيد، ويسمح له بالتقدم للامتحان لإعادة الأوراق التي رسب أو نجح فيها وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان شريطة ألاّ يكون قد مضى على تقدمه للامتحان ضمن فئة (مستنفذ حقه) سنتان وألاّ يكون قد استنفذ حقه في التقدم كمعيد (أي تقدم 4 مرات)".


الحالة الثالثة:
"يسمح للطالب المستنفذ حقه الذي أنهى متطلبات التخرج على الخطط الدراسية القديمة ما قبل 2017/2018 أو الخطط الجديدة 2017/2018 التي تم تعديلها، بالتقدم للامتحان على الخطط الدراسية المعمول بها حالياً وفي التخصص النظير لتخصصه من حيث الاسم إن وجد، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها، وفي جميع الحالات تصدر وحدة التقييم والامتحانات العامة المصدقات والوثائق للطلبة الناجحين بحسب اسم التخصص الذي تقدم الطالب بموجبه للامتحان".

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