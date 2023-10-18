نقابة المحامين تتوقف عن الترافع وتعلن عن مسيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
قررت نقابة المحامين التوقف عن الترافع أمام كافة المحاكم مع مراعاة المهل والطعون
وإخلاء السبيل اليوم الأربعاء حدادًا على أرواح الشهداء واستكارًا ضد الجريمة
البشعة في المستشفى المعمداني.
وفي جلسة طارئة
فجر اليوم الأربعاء، دعا مجلس النقابة المحامين الانطلاق بمسيرة من قصر العدل عند
الساعة الثانية ظهرا والتوجه الى مجمع النقابات المهنية بارتداء روب المحاماة
للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الساعة الرابعة عصرا والتي دعا إليها مجلس النقباء.
وطالبت النقابة
بمخاطبة الحكومة ومجلس الأمة بإلغاء معاهدة وادي عربة، وسحب السفير الأردني من
دولة الاحتلال والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في
فلسطين ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في موقفه الداعم لوقف العدوان.
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