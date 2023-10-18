Wednesday, 18 October 2023 01:35 GMT

نقابة المحامين تتوقف عن الترافع وتعلن عن مسيرة

10/18/2023 4:26:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - قررت نقابة المحامين التوقف عن الترافع أمام كافة المحاكم مع مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل اليوم الأربعاء حدادًا على أرواح الشهداء واستكارًا ضد الجريمة البشعة في المستشفى المعمداني.
وفي جلسة طارئة فجر اليوم الأربعاء، دعا مجلس النقابة المحامين الانطلاق بمسيرة من قصر العدل عند الساعة الثانية ظهرا والتوجه الى مجمع النقابات المهنية بارتداء روب المحاماة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الساعة الرابعة عصرا والتي دعا إليها مجلس النقباء.
وطالبت النقابة بمخاطبة الحكومة ومجلس الأمة بإلغاء معاهدة وادي عربة، وسحب السفير الأردني من دولة الاحتلال والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في موقفه الداعم لوقف العدوان.








MENAFN18102023000072011014ID1107262755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث