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جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث العدوان على غزة

10/18/2023 4:26:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف، لبحث آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة.

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