جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث العدوان على غزة

جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث العدوان على غزة
التاريخ
10/18/2023 4:26:54 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر رئيس مجلس
النواب أحمد الصفدي، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف،
لبحث آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة.
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