Wednesday, 18 October 2023 01:35 GMT

صدور تعليمات تقييم المخاطر في العمل بالجريدة الرسمية

10/18/2023 4:26:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، قرار تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023، استنادا لأحكام المادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31.
وحددت التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها، النشاط الاقتصادي من الصناعي والتجاري والزراعي والصحي والسياحي والإعلامي والحرفي وخدمي وتكنولوجيا المعلومات،
وتتضمن بيئة العمل، مكان وظروف العمل، المخاطر المهنية والضرر المحتمل الذي يقع تحت إشراف المؤسسة في مكان وجود العامل، والضرر من الأخطار المهنية.
كما يتضمن تقييم المخاطر المهنية وتحديد وتقدير ووضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين أو الذين يتأثرون بأخطار بيئة العمل.
كما يحدد صاحب العمل من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين، لتحديد مصادر الأخطار المهنية بالمؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة المهنية إن وجدت، في عملية التقييم .
كما يتأكد صاحب العمل من إجراء المخاطر لجميع أماكن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل وتغيير أماكن العمل.
-- (بترا)

MENAFN18102023000072011014ID1107262753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث