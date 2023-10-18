صدور تعليمات تقييم المخاطر في العمل بالجريدة الرسمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، قرار تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023، استنادا لأحكام المادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31.
وحددت التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها، النشاط الاقتصادي من الصناعي والتجاري والزراعي والصحي والسياحي والإعلامي والحرفي وخدمي وتكنولوجيا المعلومات،
وتتضمن بيئة العمل، مكان وظروف العمل، المخاطر المهنية والضرر المحتمل الذي يقع تحت إشراف المؤسسة في مكان وجود العامل، والضرر من الأخطار المهنية.
كما يتضمن تقييم المخاطر المهنية وتحديد وتقدير ووضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين أو الذين يتأثرون بأخطار بيئة العمل.
كما يحدد صاحب العمل من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين، لتحديد مصادر الأخطار المهنية بالمؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة المهنية إن وجدت، في عملية التقييم .
كما يتأكد صاحب العمل من إجراء المخاطر لجميع أماكن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل وتغيير أماكن العمل.
-- (بترا)
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