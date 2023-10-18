Wednesday, 18 October 2023 01:35 GMT

استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في غزة فجر اليوم

10/18/2023 4:26:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مصادر طبية ومحلية في غزة، استشهاد أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري، شمل جميع مناطق قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن "نحو 30 مواطنا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
وبينت أن هذا المخبز يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع.
وأضافت المصادر أن ثلاثة استشهدوا بينهم طفل في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف مدن شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني، الذي قصفته إسرائيل وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.
كما طال القصف منازل المواطنين في مدن جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.
(بترا)

MENAFN18102023000072011014ID1107262752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث