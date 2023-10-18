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صحة غزة: أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم

10/18/2023 4:26:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، إن معظم ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني بغزة "أطفال ونساء غابت ملامحهم".

وأضاف القدرة "مجزرة مستشفى المعمداني لا مثيل لها ولا يمكن وصفها.. مئات الضحايا وصلوا المستشفى ولا زالت طواقم الإسعاف تجلي الأشلاء".

وتابع "معظم ضحايا المجزرة أطفال ونساء غابت ملامحهم، الضحايا وصل بعضهم بلا رؤوس وأشلاء ممزقة وخروج للأحشاء".

وأردف "سيل الضحايا ونوعية الإصابات فاق قدرات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، الأطباء كانوا يجرون عمليات جراحية على الأرض وفي الممرات وجزء منهم بلا تخدير".

وأوضح أن "عددا كبيرا من مصابي قصف المستشفى ما زال ينتظر العمليات والعدد الآخر تحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياته في العناية المركزة"، لافتا إلى أن "الإمكانيات العلاجية المتبقية أمامها ساعات قلائل، لنعلن نفادها الفعلي".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مساء أمس جريمة إبادة جماعية في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، أسفرت عن استشهاد قرابة 500 شخص ومئات الجرحى من النازحين والمرضى، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12,500 إصابة، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.


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