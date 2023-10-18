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ميدفيديف: الهجوم على المستشفى في غزة جريمة حرب إسرائيلية تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة

10/18/2023 4:26:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة يشكل جريمة حرب، مضيفا أن المسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة“أر تي” الروسية أن ميدفيديف كتب على قناته على تطبيق“تليجرام”:“من الجلي أن الهجوم المروع على مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة يشكل جريمة حرب. والمسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يكسبون الأموال بعهر وعدم اكتراث من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة. والذين يوزعون بلا تفكير مبالغ ضخمة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعهم الصناعي العسكري”.
وقد استشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء أمس الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة. وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.-(د ب ا)

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