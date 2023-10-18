ميدفيديف: الهجوم على المستشفى في غزة جريمة حرب إسرائيلية تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة يشكل جريمة حرب، مضيفا أن المسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة“أر تي” الروسية أن ميدفيديف كتب على قناته على تطبيق“تليجرام”:“من الجلي أن الهجوم المروع على مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة يشكل جريمة حرب. والمسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يكسبون الأموال بعهر وعدم اكتراث من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة. والذين يوزعون بلا تفكير مبالغ ضخمة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعهم الصناعي العسكري”.
وقد استشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح مساء أمس الثلاثاء، في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة. وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة الذي تتبع إدارته لجمعية مسيحية تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.-(د ب ا)
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