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رجال الأعمال الأردنيين تدين مجزرة مستشفى المعمداني

10/18/2023 4:26:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في ظل المجازر التي ترتكبها بوحشية وهمجية ومخالفة للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان أثناء الحروب. وصفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين دولة الاحتلال بمجرم حرب وحملت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال بحق أهلنا في فلسطين وآخرها المجزة الارهابية في المستشفى الأهلي المعمداني داعياً المجتمع الدولي إلى إصدار قرار يجبر اسرائيل على الاستمرار في جرائم الحرب في فلسطين.
وأكدوا وقوفهم ودعهم لكافة الجهود الملكية التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وكافة الإجراءات التي يتخذها وتؤيد بإلغاء القمة الرباعية والتي كان من المقرر عقدها اليوم في العاصمة عمان بمشاركة جلالة الملك و الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتؤكد دعم جلالة الملك المستمرة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الهمجي الصهيوني والتي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب المجازر والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
وعبر رجال الأعمال عن عميق حزنهم وغضبهم لما شهدته دولة فلسطين من انتهاكات وجرائم خلال الخمسة وسبعون عاماً، لاسيما في عهد حكومة اليمين المتطرفة التي تجد أن دماء الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة هدفاً مستباحا لممارسة أبشع الجرائم فيهم. وعليه وانساجماً مع الموقف الرسمي للدولة الأردني فإنها تعلن الاضراب من الساعة 12:00 من ظهرا اليوم الأربعاء وتنكيس الأعلام على مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

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