السيسي: تهجير أهالي غزة يتبعه تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن القاهرة لن تسمح بتصفية القضية
الفلسطينية وأن تصفيتها أمر في غاية الخطورة.
واعتبر السيسي أن
ما يحدث في غزة ليس عملا ضد حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة.
وأوضح السيسي في
مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ما يحدث في غزة الآن هو محاولة
لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر.
وأضاف أن تهجير
الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.
وأكد السيسي أن
القضية الفلسطينية هي قضية القضايا ولها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار،
مشيرا إلى أن القاهرة أيدت منذ سنوات تأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
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