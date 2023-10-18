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السيسي: تهجير أهالي غزة يتبعه تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن

10/18/2023 4:26:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن القاهرة لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وأن تصفيتها أمر في غاية الخطورة.

واعتبر السيسي أن ما يحدث في غزة ليس عملا ضد حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة.

وأوضح السيسي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ما يحدث في غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر.

وأضاف أن تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وأكد السيسي أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا ولها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن القاهرة أيدت منذ سنوات تأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

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