Skyhigh Security تعلن عن نقطة وجود ويب جديدة في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Skyhigh Security اليوم عن نقطة وجود ويب جديدة (POP) في المملكة العربية السعودية (KSA). وستُمكِّن هذه الخطوة الاستراتيجية شركة Skyhigh Security من تقديم خدمة أفضل لعملائها في المنطقة والتوافق مع أجندة الإصلاح في برنامج "رؤية 2030" داخل المملكة، والاستفادة من النمو القوي للمملكة وزيادة التركيز على التحول السحابي والرقمي.

باعتبارها عضوًا في مجموعة العشرين للدول النامية الغنية، شهدت المملكة العربية السعودية أسرع نمو بنسبة 8.7 بالمائة في عام 2022، وهي تحتل مكانة الآن تجعلها طرفًا فاعلاً ورئيسيًا في الاقتصاد العالمي. تدعم نقطة الوجود (POP) من شركة Skyhigh Security أهداف التنويع والبنية الأساسية في البلاد وسيساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤيتها المتمثلة في تقديم فرص استثمارية مربحة عبر مختلف القطاعات.

صرَّح Scott Singhass، نائب رئيس العمليات السحابية في Skyhigh Security قائلاً: "يسرَّ شركة Skyhigh Security الإعلان عن إنشاء هذا الاتصال الجديد في المملكة العربية السعودية، وهي سوق مهمة تُظهر إمكانات نمو هائلة". وبدمج مجموعة "حافة الخدمة من Skyhigh Security" المبتكرة في عروضنا، نهدف إلى أن نكون شريكًا محوريًا في دعم التقدُّم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في المنطقة."

تطرح شركة Skyhigh Security مع إطلاق نقطة وجود (POP) ويب جديدة في المملكة تقنية رائدة إلى المنطقة. تعمل نقاط الوجود (POPs) المتناظرة على تقليل زمن الانتقال عن طريق إنشاء اتصالات مباشرة بين المستخدم وخادم الإنترنت، مما يقلل من زمن التأخير بشكل كبير. تم طرح مفهوم "وقت الانتقال السلبي"، حيث تتم عملية التنزيل من خلال الوكيل بشكلٍ أسرع من الاتصال المباشر، مما يبرز إمكانية التوجيه الأمثل وزيادة القدرة على معالجة البيانات. يُسهِّم هذا التقدُّم التكنولوجي في تقليل زمن الانتقال الإضافي ويزيل الحاجة إليه أيضًا، مما يعزز تجربة المستخدم ويتوافق مع التزام Skyhigh Security بالكفاءة والابتكار.

توفر نقطة الوجود (POP) الجديدة مزايا كبيرة من حيث المرونة السحابية وقابلية التوسُّع وفعالية التكلفة. تستوفي الطلب المتزايد على الحلول السحابية في المنطقة من خلال توفير منصَّة تقدم معايير Skyhigh Security المعروفة. وبموجب أجندة الإصلاح في برنامج "رؤية 2030"، تستثمر حكومة المملكة العربية السعودية بشدة في البنية الأساسية والخدمات السحابية لدعم الشركات والأفراد في رحلة التحوُّل الرقمي. ومن المتوقَّع أن يؤدي ذلك إلى أن نشهد نموًا كبيرًا في قطاع التكنولوجيا في البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ووفقًا للتصريحات التي أدلى بها كبير مديري الأبحاث Uzair Mujtaba، في شركة IDC بالمملكة العربية السعودية، "ستستمر السحابة في السيطرة على الاستثمارات التقنية مع تحوُّل المؤسسات داخل المملكة إلى اتباع عقلية رقمية أولاً. لقد مهد الوضوح التنظيمي ومجموعة مُقدَّمي الخدمات الفريدة والمتينة الطريق لاعتماد السحابة العامة على نطاق واسع، مما دفع الإنفاق السحابي العام في البلاد إلى أكثر من 2.5 مليار دولار بحلول عام 2026. علاوة على ذلك، فإن الإقبال المتزايد على التقنيات الناشئة مع السحابة كعامل تمكين أساسي ستؤدي إلى تسريع اعتماد السحابة في المملكة. لا يدعم التركيز على الحلول السحابية الفعَّالة والقابلة للتطوير فقط الاحتياجات التكنولوجية للشركات في المملكة العربية السعودية، بل يعكس أيضًا قدرة Skyhigh Security على التكيُّف مع سوقها سريع التطور ومتطلباتها المتغيرة."

وإزاء الاستعداد لاعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات وتحليلات البيانات الضخمة، تضمن نقطة الوجود من شركة Skyhigh Security توفُّر البنية الأساسية والدعم الذي تحتاجه المؤسسات في المملكة العربية السعودية أثناء انطلاقها في رحلة التحوُّل الرقمي. يعزز هذا التركيز على التكنولوجيا المبتكرة مكانة شركة Skyhigh Security كطرف فعال ورئيسي في دفع التقدُّم التكنولوجي والتوافق مع أجندة الإصلاح في برنامج "رؤية 2030" في المنطقة.

نبذة عن شركة Skyhigh Security :

تصب شركة Skyhigh Security كامل تركيزها على مساعدة العملاء على تأمين البيانات في شتى أرجاء العالم. تحمي المؤسسات من خلال حلول الأمان السحابية الأصلية التي تتعرَّف على البيانات وسهلة الاستخدام. تتجاوز مجموعة حافة خدمات الأمان (SSE) الرائدة في السوق مجرد الوصول إلى البيانات وتركز على استخدام البيانات، مما يسمح للمؤسسات بالتعاون من أي جهاز ومن أي مكان دون إغفال الأمان. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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