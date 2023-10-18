Skyhigh Security تعلن عن نقطة وجود ويب جديدة في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Skyhigh Security اليوم عن نقطة وجود ويب جديدة (POP) في المملكة العربية السعودية (KSA). وستُمكِّن هذه الخطوة الاستراتيجية شركة Skyhigh Security من تقديم خدمة أفضل لعملائها في المنطقة والتوافق مع أجندة الإصلاح في برنامج "رؤية 2030" داخل المملكة، والاستفادة من النمو القوي للمملكة وزيادة التركيز على التحول السحابي والرقمي.
باعتبارها عضوًا في مجموعة العشرين للدول النامية الغنية، شهدت المملكة العربية السعودية أسرع نمو بنسبة 8.7 بالمائة في عام 2022، وهي تحتل مكانة الآن تجعلها طرفًا فاعلاً ورئيسيًا في الاقتصاد العالمي. تدعم نقطة الوجود (POP) من شركة Skyhigh Security أهداف التنويع والبنية الأساسية في البلاد وسيساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤيتها المتمثلة في تقديم فرص استثمارية مربحة عبر مختلف القطاعات.
صرَّح Scott Singhass، نائب رئيس العمليات السحابية في Skyhigh Security قائلاً: "يسرَّ شركة Skyhigh Security الإعلان عن إنشاء هذا الاتصال الجديد في المملكة العربية السعودية، وهي سوق مهمة تُظهر إمكانات نمو هائلة". وبدمج مجموعة "حافة الخدمة من Skyhigh Security" المبتكرة في عروضنا، نهدف إلى أن نكون شريكًا محوريًا في دعم التقدُّم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في المنطقة."
تطرح شركة Skyhigh Security مع إطلاق نقطة وجود (POP) ويب جديدة في المملكة تقنية رائدة إلى المنطقة. تعمل نقاط الوجود (POPs) المتناظرة على تقليل زمن الانتقال عن طريق إنشاء اتصالات مباشرة بين المستخدم وخادم الإنترنت، مما يقلل من زمن التأخير بشكل كبير. تم طرح مفهوم "وقت الانتقال السلبي"، حيث تتم عملية التنزيل من خلال الوكيل بشكلٍ أسرع من الاتصال المباشر، مما يبرز إمكانية التوجيه الأمثل وزيادة القدرة على معالجة البيانات. يُسهِّم هذا التقدُّم التكنولوجي في تقليل زمن الانتقال الإضافي ويزيل الحاجة إليه أيضًا، مما يعزز تجربة المستخدم ويتوافق مع التزام Skyhigh Security بالكفاءة والابتكار.
توفر نقطة الوجود (POP) الجديدة مزايا كبيرة من حيث المرونة السحابية وقابلية التوسُّع وفعالية التكلفة. تستوفي الطلب المتزايد على الحلول السحابية في المنطقة من خلال توفير منصَّة تقدم معايير Skyhigh Security المعروفة. وبموجب أجندة الإصلاح في برنامج "رؤية 2030"، تستثمر حكومة المملكة العربية السعودية بشدة في البنية الأساسية والخدمات السحابية لدعم الشركات والأفراد في رحلة التحوُّل الرقمي. ومن المتوقَّع أن يؤدي ذلك إلى أن نشهد نموًا كبيرًا في قطاع التكنولوجيا في البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ووفقًا للتصريحات التي أدلى بها كبير مديري الأبحاث Uzair Mujtaba، في شركة IDC بالمملكة العربية السعودية، "ستستمر السحابة في السيطرة على الاستثمارات التقنية مع تحوُّل المؤسسات داخل المملكة إلى اتباع عقلية رقمية أولاً. لقد مهد الوضوح التنظيمي ومجموعة مُقدَّمي الخدمات الفريدة والمتينة الطريق لاعتماد السحابة العامة على نطاق واسع، مما دفع الإنفاق السحابي العام في البلاد إلى أكثر من 2.5 مليار دولار بحلول عام 2026. علاوة على ذلك، فإن الإقبال المتزايد على التقنيات الناشئة مع السحابة كعامل تمكين أساسي ستؤدي إلى تسريع اعتماد السحابة في المملكة. لا يدعم التركيز على الحلول السحابية الفعَّالة والقابلة للتطوير فقط الاحتياجات التكنولوجية للشركات في المملكة العربية السعودية، بل يعكس أيضًا قدرة Skyhigh Security على التكيُّف مع سوقها سريع التطور ومتطلباتها المتغيرة."
وإزاء الاستعداد لاعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات وتحليلات البيانات الضخمة، تضمن نقطة الوجود من شركة Skyhigh Security توفُّر البنية الأساسية والدعم الذي تحتاجه المؤسسات في المملكة العربية السعودية أثناء انطلاقها في رحلة التحوُّل الرقمي. يعزز هذا التركيز على التكنولوجيا المبتكرة مكانة شركة Skyhigh Security كطرف فعال ورئيسي في دفع التقدُّم التكنولوجي والتوافق مع أجندة الإصلاح في برنامج "رؤية 2030" في المنطقة.
نبذة عن شركة Skyhigh Security :
تصب شركة Skyhigh Security كامل تركيزها على مساعدة العملاء على تأمين البيانات في شتى أرجاء العالم. تحمي المؤسسات من خلال حلول الأمان السحابية الأصلية التي تتعرَّف على البيانات وسهلة الاستخدام. تتجاوز مجموعة حافة خدمات الأمان (SSE) الرائدة في السوق مجرد الوصول إلى البيانات وتركز على استخدام البيانات، مما يسمح للمؤسسات بالتعاون من أي جهاز ومن أي مكان دون إغفال الأمان. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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