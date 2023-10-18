Rimini Street توسِّع حلولها الخاصة بـ Salesforce لتتضمَّن Rimini Consulttm For Salesforce®

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: RMNI)، وهي موفر عالمي للدعم الشامل لبرامج المؤسسات والمنتجات والخدمات، وموفر دعم رائد لجهة خارجية لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce، وAWS اليوم عن توسُّعها في خدمات Salesforce لتتضمَّن Rimini ConsultTM for Salesforce® .

تقدم Rimini Consult for Salesforce الاستشارات الوظيفية والفنية، وتصميم المشاريع، وخدمات التخطيط الاستراتيجي لمساعدة عملاء Rimini Street على تطوير أعمالهم بالاستفادة بشكل فعَّال من القدرات المتوسعة باستمرار في نظام Salesforce.

صرَّح Bill Carslay، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للخدمات المهنية في شركة Rimini Street قائلاً: "في ظل حجم الزيادات في نفقات العمالة والترخيص في Salesforce والدور المركزي الذي تلعبه Salesforce في توليد الإيرادات، يرغب عملاء Salesforce في زيادة قيمة استثماراتهم في إدارة علاقات العملاء (CRM)". "صُمِّمَت المجموعة الكاملة من خدمات Salesforce الاستشارية التي تقدمها Rimini Consult لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم مع التركيز على النتائج القابلة للقياس، والتكلفة الإجمالية للملكية، والعائد على الاستثمار. تُعدُّ هذه الطريقة إثباتًا لحجم المسؤولية أمام عملائنا ونحدد في النهاية قيمتنا كشريك استشاري في Salesforce.

Rimini SolutionsTM for Salesforce®: مزيج قوي من الخدمات الإدارية والاستشارية

Rimini Solutions for Salesforce هي مزيج من Rimini ManageTM وRimini ConsultTM for Salesforce، حيث تقدم مجموعة شاملة من حلول Salesforce التي تزيد من مستويات المرونة لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة بشكل أفضل، وتخفض إجمالي تكلفة الملكية مع زيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد.

Rimini ManageTM for Salesforce®

تساعد الخدمات المدارة لتطبيق Rimini Street الخاص بـ Salesforce والتي تم تقديمها في عام 2018، على تفريغ موارد تكنولوجيا المعلومات القيّمة والمرنة مع نمو الأعمال. تُقدَّم الخدمة المُدارة "غير المحدودة" الفريدة بسعر ثابت مما يتيح إمكانية التنبؤ بالتكاليف المتوقعة، ويتناول كتالوج الخدمة أكثر من 130 خدمة مُدارة أساسية، بما في ذلك:



الإدارة بالاستعانة بمصادر خارجية

تحسينات طفيفة

الكسر/الإصلاح

مراقبة الأداء

تكوينات النظام التحليلات

Rimini ConsultTM for Salesforce®

تساعد الخدمات الاحترافية التي تقدمها Rimini Street العملاء على تطوير نظام Salesforce الأساسي والحد من تحديات التكامل وقابلية التشغيل البيني داخل نظام برمجيات المؤسسة الخاصة بهم. بالاستفادة من الطبيعة المرنة لتقنيات Salesforce - بدءًا من السحابات الأساسية وحتى برمجيات MuleSoftTM الوسيطة - توفر Rimini Street خدمات احترافية شاملة لضمان قابلية تطوير النظام الأساسي وقيمته، بما في ذلك:



خارطة الطريق والتخطيط الاستراتيجي

عمليات التحقُّق من "سلامة" النظام الأساسي

إمكانية التشغيل البيني والتكامل

ترحيل البيانات

الأمان توسيع المهارات وتعزيزها

صرَّح Jack Wagnon، مدير المنتجات الرئيسي في Rimini Solutions for Salesforce التابعة لشركة Rimini Street قائلاً: "يُمثل التعاون والشراكة جوهر نجاحنا مع استشارات Salesforce." "تنتابنا حالة حماس شديدة لمواصلة توسيع نطاق خدماتنا لمساعدة العدد المتزايد من عملاء Salesforce على زيادة استثماراتهم في نظام إدارة علاقات العملاء الأساسي الرائد من خلال استخدام مجموعتنا الكاملة من الخدمات الاستشارية."

استكشف مجموعة Rimini Street الكاملة التي تقدم الخدمات فائقة الاستجابة والموثوق بها والمعتمدة المتمثلة في الدعم ، والخدمات المُدارة ، والأمان ، والتكامل ، والرصد ، والخدمات المهنية وحلول الإسناد الشامل من Rimini ONETM لتطبيقات SAP ، وOracle وSalesforce لدعم الميزة التنافسية والربحية والنمو.

نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في ناسداك بالرمز: RMNI)، هي إحدى شركات Russell 2000®، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية لبرمجيات المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. تنتشر الشركة في كافة أرجاء العالم، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسة وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5200 شركة من شركات فورتشن 500، وفورتشن جلوبال 100، ومتوسط السوق، والقطاع العام، وغيرها من المنظمات في مجموعة واسعة من القطاعات على Rimini Street كمزود موثوق به لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة riministreet ، والتواصل مع Rimini Street على تويتر , وإنستغرام , وفيسبوك ولينكد إن . (IR-RMNI)

البيانات التطلعية

لا تمثل بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. البيانات التطلعية عمومًا مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "تعتقد"، "تواصل"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدر"، "تتوقع"، "مستقبل"، "تنوي"، "قد،" "ربما"، "توقعات"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "توقع"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو غير ذلك كلمات أو عبارات أو عبارات متشابهة. تتضمَّن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسُّع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسة Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. وتتضمن هذه المخاطر ونقاط عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات الضائرة والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية قيد النظر أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ التغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها مؤسسة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة منها التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ تطور إدارة البرمجيات المؤسسية ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ المنافسة المتعاظمة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ اعتماد العملاء لمحفظة منتجاتنا الموسعة وخدماتنا والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ قدرتنا على الحفاظ على أو تحقيق نمو الإيرادات أو الربحية وإدارة تكلفة إيراداتنا؛ تقديرات سوقنا الإجمالية التي يمكننا اختراقها وتوقعات وفورات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي خدمات آخرين؛ تقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتجاز؛ فقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ قدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ تحديات إدارة النمو ربحيًا؛ حاجتنا وقدرتنا على زيادة تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على إدرار التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في النمو لدينا؛ تأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ إجراءات الاستجابة لأي آثار باقية لوباء كوفيد 19 وآثاره الاقتصادية والتشغيلية والمالية على أعمالنا؛ المخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل العالمية؛ قدرتنا على منع الوصول المحظور إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ قدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ قدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتهما وتعزيزهما؛ التغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للأوضاع الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ التزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بأداتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك أمور عدم اليقين من الانتقال إلى معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ كفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ كمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في ظل برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ عدم اليقين حول القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية لمؤسسة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع سنوي لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم بتاريخ 2 أغسطس 2023، على النحو المُحدث به من وقت لآخر بالتقارير السنوية المستقبلية لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-K، التقارير الربع سنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على نموذج 8-K، وغيرها من التقارير المقدمة من مؤسسة Rimini Street لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلاً، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

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