Rimini Street توسِّع حلولها الخاصة بـ Salesforce لتتضمَّن Rimini Consulttm For Salesforce®

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: RMNI)، وهي موفر عالمي للدعم الشامل لبرامج المؤسسات والمنتجات والخدمات، وموفر دعم رائد لجهة خارجية لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce، وAWS اليوم عن توسُّعها في خدمات Salesforce لتتضمَّن Rimini ConsultTM for Salesforce® .

تقدم Rimini Consult for Salesforce الاستشارات الوظيفية والفنية، وتصميم المشاريع، وخدمات التخطيط الاستراتيجي لمساعدة عملاء Rimini Street على تطوير أعمالهم بالاستفادة بشكل فعَّال من القدرات المتوسعة باستمرار في نظام Salesforce.

صرَّح Bill Carslay، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للخدمات المهنية في شركة Rimini Street قائلاً: "في ظل حجم الزيادات في نفقات العمالة والترخيص في Salesforce والدور المركزي الذي تلعبه Salesforce في توليد الإيرادات، يرغب عملاء Salesforce في زيادة قيمة استثماراتهم في إدارة علاقات العملاء (CRM)". "صُمِّمَت المجموعة الكاملة من خدمات Salesforce الاستشارية التي تقدمها Rimini Consult لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم مع التركيز على النتائج القابلة للقياس، والتكلفة الإجمالية للملكية، والعائد على الاستثمار. تُعدُّ هذه الطريقة إثباتًا لحجم المسؤولية أمام عملائنا ونحدد في النهاية قيمتنا كشريك استشاري في Salesforce.

Rimini SolutionsTM for Salesforce®: مزيج قوي من الخدمات الإدارية والاستشارية

Rimini Solutions for Salesforce هي مزيج من Rimini ManageTM وRimini ConsultTM for Salesforce، حيث تقدم مجموعة شاملة من حلول Salesforce التي تزيد من مستويات المرونة لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة بشكل أفضل، وتخفض إجمالي تكلفة الملكية مع زيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد.

Rimini ManageTM for Salesforce®

تساعد الخدمات المدارة لتطبيق Rimini Street الخاص بـ Salesforce والتي تم تقديمها في عام 2018، على تفريغ موارد تكنولوجيا المعلومات القيّمة والمرنة مع نمو الأعمال. تُقدَّم الخدمة المُدارة "غير المحدودة" الفريدة بسعر ثابت مما يتيح إمكانية التنبؤ بالتكاليف المتوقعة، ويتناول كتالوج الخدمة أكثر من 130 خدمة مُدارة أساسية، بما في ذلك:



الإدارة بالاستعانة بمصادر خارجية

تحسينات طفيفة

الكسر/الإصلاح

مراقبة الأداء

تكوينات النظام التحليلات

Rimini ConsultTM for Salesforce®

تساعد الخدمات الاحترافية التي تقدمها Rimini Street العملاء على تطوير نظام Salesforce الأساسي والحد من تحديات التكامل وقابلية التشغيل البيني داخل نظام برمجيات المؤسسة الخاصة بهم. بالاستفادة من الطبيعة المرنة لتقنيات Salesforce - بدءًا من السحابات الأساسية وحتى برمجيات MuleSoftTM الوسيطة - توفر Rimini Street خدمات احترافية شاملة لضمان قابلية تطوير النظام الأساسي وقيمته، بما في ذلك:



خارطة الطريق والتخطيط الاستراتيجي

عمليات التحقُّق من "سلامة" النظام الأساسي

إمكانية التشغيل البيني والتكامل

ترحيل البيانات

الأمان توسيع المهارات وتعزيزها

صرَّح Jack Wagnon، مدير المنتجات الرئيسي في Rimini Solutions for Salesforce التابعة لشركة Rimini Street قائلاً: "يُمثل التعاون والشراكة جوهر نجاحنا مع استشارات Salesforce." "تنتابنا حالة حماس شديدة لمواصلة توسيع نطاق خدماتنا لمساعدة العدد المتزايد من عملاء Salesforce على زيادة استثماراتهم في نظام إدارة علاقات العملاء الأساسي الرائد من خلال استخدام مجموعتنا الكاملة من الخدمات الاستشارية."

استكشف مجموعة Rimini Street الكاملة التي تقدم الخدمات فائقة الاستجابة والموثوق بها والمعتمدة المتمثلة في الدعم ، والخدمات المُدارة ، والأمان ، والتكامل ، والرصد ، والخدمات المهنية وحلول الإسناد الشامل من Rimini ONETM لتطبيقات SAP ، وOracle وSalesforce لدعم الميزة التنافسية والربحية والنمو.

نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في ناسداك بالرمز: RMNI)، هي إحدى شركات Russell 2000®، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية لبرمجيات المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. تنتشر الشركة في كافة أرجاء العالم، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسة وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5200 شركة من شركات فورتشن 500، وفورتشن جلوبال 100، ومتوسط السوق، والقطاع العام، وغيرها من المنظمات في مجموعة واسعة من القطاعات على Rimini Street كمزود موثوق به لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة riministreet ، والتواصل مع Rimini Street على تويتر , وإنستغرام , وفيسبوك ولينكد إن . (IR-RMNI)

البيانات التطلعية

لا تمثل بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. البيانات التطلعية عمومًا مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "تعتقد"، "تواصل"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدر"، "تتوقع"، "مستقبل"، "تنوي"، "قد،" "ربما"، "توقعات"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "توقع"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو غير ذلك كلمات أو عبارات أو عبارات متشابهة. تتضمَّن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسُّع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسة Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. وتتضمن هذه المخاطر ونقاط عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات الضائرة والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية قيد النظر أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ التغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها مؤسسة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة منها التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ تطور إدارة البرمجيات المؤسسية ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ المنافسة المتعاظمة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ اعتماد العملاء لمحفظة منتجاتنا الموسعة وخدماتنا والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ قدرتنا على الحفاظ على أو تحقيق نمو الإيرادات أو الربحية وإدارة تكلفة إيراداتنا؛ تقديرات سوقنا الإجمالية التي يمكننا اختراقها وتوقعات وفورات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي خدمات آخرين؛ تقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتجاز؛ فقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ قدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ تحديات إدارة النمو ربحيًا؛ حاجتنا وقدرتنا على زيادة تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على إدرار التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في النمو لدينا؛ تأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ إجراءات الاستجابة لأي آثار باقية لوباء كوفيد 19 وآثاره الاقتصادية والتشغيلية والمالية على أعمالنا؛ المخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل العالمية؛ قدرتنا على منع الوصول المحظور إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ قدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ قدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتهما وتعزيزهما؛ التغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للأوضاع الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ التزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بأداتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك أمور عدم اليقين من الانتقال إلى معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ كفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ كمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في ظل برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ عدم اليقين حول القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية لمؤسسة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع سنوي لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم بتاريخ 2 أغسطس 2023، على النحو المُحدث به من وقت لآخر بالتقارير السنوية المستقبلية لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-K، التقارير الربع سنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على نموذج 8-K، وغيرها من التقارير المقدمة من مؤسسة Rimini Street لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلاً، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

© 2023 Rimini Street, Inc. جميع الحقوق محفوظة. مؤسسة "Rimini Street" هي علامة تجارية مسجلة لشركة Rimini Street, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، واسم Rimini Street وشعار Rimini Street وأي توليفات منهما والعلامات الأخرى التي تحمل علامة TM هي علامات تجارية لشركة Rimini Street, Inc. وتظل جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم ينص على خلاف ذلك، لا تدعي مؤسسة Rimini Street أي انتماء أو تأييد أو ارتباط بأي من أصحاب العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.