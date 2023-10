مؤسس .Esmark, Inc، James P. Bouchard، يُعلن عن تقاعده بعد 40 عاماً من العمل في صناعة الصلب

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن James P. Bouchard، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ .Esmark, Inc، عن تقاعده اليوم من منصبه كرئيس تنفيذي، اعتباراً من 23 نوفمبر 2023، وهو تاريخ عطلته العائلية المفضلة. وسيظل رئيساً لمجلس إدارة .Esmark, Inc، ومالكاً خاصًا للشركة، وسيستمر في الإشراف على جميع المساهمات الخيرية.

تجري الشركة بنشاط بحثاً دوليًا عن خلف Bouchard. وسيشغل Randy Stanton، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لـ .Esmark Inc، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، بالإضافة إلى دوره كمدير مالي، اعتباراً من 23 نوفمبر 2023.

وفي هذا الصدد، صرح Bouchard، قائلاً: "أعمل في صناعة الصلب منذ أكثر من 40 عاماً، والآن حان الوقت للابتعاد عن العمليات اليومية وتمكين الجيل القادم من القيادة. وقد حان الوقت أيضاً للتركيز على صحتي وقضاء المزيد من الوقت مع العائلة. "لدي الثقة الكاملة في الفريق على مواصلة البناء على إرث الشركة المذهل. المستقبل مشرق بالنسبة لـ Esmark وزبائننا وشركائنا".

وتابع Bouchard: "كنت أتعامل مع بعض المشاكل الطبية مؤخراً. ثم صُدمت بالوفاة غير المتوقعة لصديقي ورئيس USW International، Tom Conway، الشهر الماضي. لذلك بعد أربعة عقود، وبعد الكثير من التفكير والتفكير، قررت التقاعد".

Bouchard هو المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ .Esmark, Inc (والشركات السابقة لها) بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Bouchard Group التي تأسست عام 1995. على مر السنين، نمت الشركة وتنوعت وتطورت إلى عائلة Esmark من الشركات التي تمتلك استثمارات وأصول استراتيجية تعمل في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والعقارات والسلع الأساسية والرياضة الشبابية والتنمية. وستستمر Bouchard، إلى جانب عائلة شركات Esmark، في تقديم الدعم الدؤوب لمجموعة واسعة من البرامج التعليمية والصحة العائلية والعافية والرياضة الشبابية والترفيهية التي تشمل جائزة Helen E. Bouchard Scholarship Award (بإجمالي 500.000 دولار لـ 75 مستلماً). وقد بلغت تبرعات Bouchard و Esmark أكثر من 10 ملايين دولار منذ عام 2003.

ومن جهته، صرح David McCall، رئيس USW International، قائلاً: "تشيد USW بالسيد Bouchard لعمله المكثف في مجال الصلب، وتشيد على وجه الخصوص بالتزامه طويل الأمد بالصناعة المحلية وعلاقته الإيجابية مع اتحادنا". "نتمنى له تقاعداً طويلاً وسعيداً".

ومن جهته، صرح السيناتور Joe Manchin (ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية)، قائلاً: "من المستحيل قياس تأثير Jim Bouchard على صناعتي الصلب والطاقة والبلد بأكمله. نتمنى له أنا و Gayle الأفضل على الإطلاق عندما يبدأ تقاعده المستحق.

حصل Bouchard على العديد من الجوائز العالمية والخيرية عن إنجازاته وإسهاماته. وفي عام 2005، تم ترشيحه واختياره كأحد المرشحين النهائيين لجائزة Ernst & Young المرموقة لأفضل رائد أعمال في إلينوي. وفي مارس 2006، منحته جمعية موزعي الصلب أعلى تكريم لها بصفته "رجل الصلب لهذا للعام". وفي عام 2007، تم إدخاله في ردهة مشاهير Hinsdale Central High School Hall of Fame كأصغر محث في تاريخ المدرسة. وحصل على جائزة Hinsdale Central, James Carmanani. كما تم تكريم السيد Bouchard من قبل جامعة لويولا كمتلقي لجائزة Chicago Damen للخريجين المتميزين في الفترة 2007-2008. وفي عام 2010، تم تعيينه زميلاً في Paul Harris Fellow من قبل Rotary International لجهوده في الإغاثة الإنسانية خلال أعقاب الزلزال في هايتي. في عام 2012، حصل السيد Bouchard على لقب "رجل العام" في سويكلي بولاية بنسلفانيا لدعمه المستمر للعديد من الجمعيات الخيرية للأطفال، وبرامج رياضات وتنمية الشباب، وغيرها من المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء غرب بنسلفانيا والمدينة الداخلية في بيتسبرغ. وفي عام 2012 أيضاً، حصل السيد Bouchard على لقب "أفضل رئيس تنفيذي للعام" من قبل مؤسسة النشر العالمية Platts International والشركة التابعة لها Steel Business Briefing عن سنوات من القيادة والرؤية والابتكار في صناعة الصلب. وهو جزء من ردة مشاهير City of Champions Hall of Fame و Quaker Valley Hall of Fame. لمزيد من المعلومات حول إرث Bouchard في Esmark، انقر هنا .

سيكون Stanton، بصفته الرئيس التنفيذي بالإنابة، مسؤولاً عن العمليات اليومية لـ .Esmark, Inc، وسيحتفظ بالإشراف على Esmark Excaliber. وقد انضم إلى Esmark في عام 2013 كمدير مالي ولديه أكثر من 40 عاماً من الخبرة في التمويل للتكتلات متعددة الجنسيات. وحصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في المحاسبة من جامعة إنديانا في بنسلفانيا.

سيرفع كبار المسؤولين التنفيذيين التالية أسماؤهم تقاريرهم إلى Stanton اعتباراً من 25 نوفمبر:

- Robert Alvarez، الرئيس التنفيذي لـ Esmark Steel Group

- Richard Bouchard، رئيس Esmark Sports Management

- Robert Mihoci، رئيس العمليات في Esmark Excaliber

- Ed Sarmiento، نائب الرئيس التنفيذي للخزانة، .Esmark Inc

سيظل J. Bouchard رئيساً لـ Ohio Coatings Company (باختصار OCC)، وهي مشروع مشترك بين Esmark Steel Group و TCC Steel. ويظل David Luptak الرئيس التنفيذي لـ OCC وسيقدم تقاريره إلى J. Bouchard.

نبذة عن . Esmark, Inc

Esmark هي شركة عائلية متنوعة خاصة لديها محفظة من الشركات الصناعية ذات الجذور القوية في صناعة الصلب. وعلى مر السنين، قامت Esmark بتنويع مصالحها وعملياتها إلى عدد من الشركات العاملة في قطاعي الصناعة والسلع. وركزت إسمارك (وهي شركة سابقة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ESMK) على العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك خدمات الصلب واستكشاف النفط والغاز والطيران والعقارات والخدمات المهنية والتكنولوجيا وتطوير رياضات الشباب. كما أن الشركة مواطنة فاعلة في المجتمعات التي تخدمها، حيث التزمت بأكثر من 10 ملايين دولار في الدعم الخيري لمجموعة واسعة من البرامج الإنسانية والتعليمية والعائلية والرياضية للشباب في بنسلفانيا وإلينوي وعلى الصعيد الدولي.

