مؤسس .Esmark, Inc، James P. Bouchard، يُعلن عن تقاعده بعد 40 عاماً من العمل في صناعة الصلب

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن James P. Bouchard، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ .Esmark, Inc، عن تقاعده اليوم من منصبه كرئيس تنفيذي، اعتباراً من 23 نوفمبر 2023، وهو تاريخ عطلته العائلية المفضلة. وسيظل رئيساً لمجلس إدارة .Esmark, Inc، ومالكاً خاصًا للشركة، وسيستمر في الإشراف على جميع المساهمات الخيرية.

تجري الشركة بنشاط بحثاً دوليًا عن خلف Bouchard. وسيشغل Randy Stanton، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لـ .Esmark Inc، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، بالإضافة إلى دوره كمدير مالي، اعتباراً من 23 نوفمبر 2023.

وفي هذا الصدد، صرح Bouchard، قائلاً: "أعمل في صناعة الصلب منذ أكثر من 40 عاماً، والآن حان الوقت للابتعاد عن العمليات اليومية وتمكين الجيل القادم من القيادة. وقد حان الوقت أيضاً للتركيز على صحتي وقضاء المزيد من الوقت مع العائلة. "لدي الثقة الكاملة في الفريق على مواصلة البناء على إرث الشركة المذهل. المستقبل مشرق بالنسبة لـ Esmark وزبائننا وشركائنا".

وتابع Bouchard: "كنت أتعامل مع بعض المشاكل الطبية مؤخراً. ثم صُدمت بالوفاة غير المتوقعة لصديقي ورئيس USW International، Tom Conway، الشهر الماضي. لذلك بعد أربعة عقود، وبعد الكثير من التفكير والتفكير، قررت التقاعد".

Bouchard هو المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ .Esmark, Inc (والشركات السابقة لها) بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Bouchard Group التي تأسست عام 1995. على مر السنين، نمت الشركة وتنوعت وتطورت إلى عائلة Esmark من الشركات التي تمتلك استثمارات وأصول استراتيجية تعمل في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والعقارات والسلع الأساسية والرياضة الشبابية والتنمية. وستستمر Bouchard، إلى جانب عائلة شركات Esmark، في تقديم الدعم الدؤوب لمجموعة واسعة من البرامج التعليمية والصحة العائلية والعافية والرياضة الشبابية والترفيهية التي تشمل جائزة Helen E. Bouchard Scholarship Award (بإجمالي 500.000 دولار لـ 75 مستلماً). وقد بلغت تبرعات Bouchard و Esmark أكثر من 10 ملايين دولار منذ عام 2003.

ومن جهته، صرح David McCall، رئيس USW International، قائلاً: "تشيد USW بالسيد Bouchard لعمله المكثف في مجال الصلب، وتشيد على وجه الخصوص بالتزامه طويل الأمد بالصناعة المحلية وعلاقته الإيجابية مع اتحادنا". "نتمنى له تقاعداً طويلاً وسعيداً".

ومن جهته، صرح السيناتور Joe Manchin (ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية)، قائلاً: "من المستحيل قياس تأثير Jim Bouchard على صناعتي الصلب والطاقة والبلد بأكمله. نتمنى له أنا و Gayle الأفضل على الإطلاق عندما يبدأ تقاعده المستحق.

حصل Bouchard على العديد من الجوائز العالمية والخيرية عن إنجازاته وإسهاماته. وفي عام 2005، تم ترشيحه واختياره كأحد المرشحين النهائيين لجائزة Ernst & Young المرموقة لأفضل رائد أعمال في إلينوي. وفي مارس 2006، منحته جمعية موزعي الصلب أعلى تكريم لها بصفته "رجل الصلب لهذا للعام". وفي عام 2007، تم إدخاله في ردهة مشاهير Hinsdale Central High School Hall of Fame كأصغر محث في تاريخ المدرسة. وحصل على جائزة Hinsdale Central, James Carmanani. كما تم تكريم السيد Bouchard من قبل جامعة لويولا كمتلقي لجائزة Chicago Damen للخريجين المتميزين في الفترة 2007-2008. وفي عام 2010، تم تعيينه زميلاً في Paul Harris Fellow من قبل Rotary International لجهوده في الإغاثة الإنسانية خلال أعقاب الزلزال في هايتي. في عام 2012، حصل السيد Bouchard على لقب "رجل العام" في سويكلي بولاية بنسلفانيا لدعمه المستمر للعديد من الجمعيات الخيرية للأطفال، وبرامج رياضات وتنمية الشباب، وغيرها من المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء غرب بنسلفانيا والمدينة الداخلية في بيتسبرغ. وفي عام 2012 أيضاً، حصل السيد Bouchard على لقب "أفضل رئيس تنفيذي للعام" من قبل مؤسسة النشر العالمية Platts International والشركة التابعة لها Steel Business Briefing عن سنوات من القيادة والرؤية والابتكار في صناعة الصلب. وهو جزء من ردة مشاهير City of Champions Hall of Fame و Quaker Valley Hall of Fame. لمزيد من المعلومات حول إرث Bouchard في Esmark، انقر هنا .

سيكون Stanton، بصفته الرئيس التنفيذي بالإنابة، مسؤولاً عن العمليات اليومية لـ .Esmark, Inc، وسيحتفظ بالإشراف على Esmark Excaliber. وقد انضم إلى Esmark في عام 2013 كمدير مالي ولديه أكثر من 40 عاماً من الخبرة في التمويل للتكتلات متعددة الجنسيات. وحصل على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في المحاسبة من جامعة إنديانا في بنسلفانيا.

سيرفع كبار المسؤولين التنفيذيين التالية أسماؤهم تقاريرهم إلى Stanton اعتباراً من 25 نوفمبر:

- Robert Alvarez، الرئيس التنفيذي لـ Esmark Steel Group

- Richard Bouchard، رئيس Esmark Sports Management

- Robert Mihoci، رئيس العمليات في Esmark Excaliber

- Ed Sarmiento، نائب الرئيس التنفيذي للخزانة، .Esmark Inc

سيظل J. Bouchard رئيساً لـ Ohio Coatings Company (باختصار OCC)، وهي مشروع مشترك بين Esmark Steel Group و TCC Steel. ويظل David Luptak الرئيس التنفيذي لـ OCC وسيقدم تقاريره إلى J. Bouchard.

نبذة عن . Esmark, Inc

Esmark هي شركة عائلية متنوعة خاصة لديها محفظة من الشركات الصناعية ذات الجذور القوية في صناعة الصلب. وعلى مر السنين، قامت Esmark بتنويع مصالحها وعملياتها إلى عدد من الشركات العاملة في قطاعي الصناعة والسلع. وركزت إسمارك (وهي شركة سابقة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ESMK) على العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك خدمات الصلب واستكشاف النفط والغاز والطيران والعقارات والخدمات المهنية والتكنولوجيا وتطوير رياضات الشباب. كما أن الشركة مواطنة فاعلة في المجتمعات التي تخدمها، حيث التزمت بأكثر من 10 ملايين دولار في الدعم الخيري لمجموعة واسعة من البرامج الإنسانية والتعليمية والعائلية والرياضية للشباب في بنسلفانيا وإلينوي وعلى الصعيد الدولي.

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