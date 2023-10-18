اختيار Exagrid ضمن المرشحين النهائيين لجوائز SDC لعام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة ExaGrid ®, حل تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج الوحيد في الصناعة، عن ترشيحها في ثلاث فئات لجوائز التخزين والرقمنة والسحابة السنوية الرابعة عشرة(SDC)، والتي تركز على الاعتراف بالابتكار والخبرة والنجاح في صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من التخصصات الرئيسية. التخزين، والأمن، والسحابة، والأتمتة، والرقمنة - بعض العناصر الأساسية للشركات الرقمية اليوم التي تشق طريقها في قطاعات الصناعة التي اختارتها.
يجري الآن التصويت لتحديد الفائز في كل فئة وينتهي في 10 نوفمبر 2023. سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز SDC في 30 نوفمبر 2023 في حفل توزيع الجوائز في لندن.
وتشمل فئات الجوائز التي تم ترشيح ExaGrid لها ما يلي:
ابتكار النسخ الاحتياطي/الأرشفة بالنسبة إلى هذا العام
شركة التخزين لهذا العام
برنامج قناة البائع لهذا العام
يعتبر نظام تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج الفريد من نوعه من ExaGrid حل التخزين الوحيد المصمم للنسخ الاحتياطي فقط. لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسع مع نمو البيانات، والأمن، واسترداد برامج الفدية، والتعافي من الكوارث، واقتصاديات النسخ الاحتياطي، مع تكاليف منخفضة مقدمًا ومع مرور الوقت. على مدى العام الماضي، تسارع نمو ExaGrid وقامت ExaGrid بتوسيع فرق المبيعات ودعم العملاء في جميع أنحاء العالم مع الحفاظ على النقد والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح والخسائر إيجابية.
"يشرفنا أن "ExaGrid" قد وصلت إلى المرحلة النهائية في فئات الجوائز الثلاث هذه، حيث إنها تتحدث عن المجالات المختلفة لشركتنا التي تميزنا؛ وقال بيل أندروز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid: "من ابتكارنا باعتبارنا المزود الوحيد في الصناعة لخدمات تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج، إلى نمونا المستمر كشركة، وبرنامج شركاء الموزع المبتكر لدينا في القناة". "يسعدنا أن نكون ضمن قادة الصناعة الآخرين الذين تم ترشيحهم لجوائز SDC لهذا العام، ونتطلع لمعرفة الشركات والخدمات والمنتجات التي سيتم اختيارها من قبل الناخبين."
نبذة ExaGrid
توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات وعمليات الحذف المؤخّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.
تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
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