اختيار Exagrid ضمن المرشحين النهائيين لجوائز SDC لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة ExaGrid ®, حل تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج الوحيد في الصناعة، عن ترشيحها في ثلاث فئات لجوائز التخزين والرقمنة والسحابة السنوية الرابعة عشرة(SDC)، والتي تركز على الاعتراف بالابتكار والخبرة والنجاح في صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من التخصصات الرئيسية. التخزين، والأمن، والسحابة، والأتمتة، والرقمنة - بعض العناصر الأساسية للشركات الرقمية اليوم التي تشق طريقها في قطاعات الصناعة التي اختارتها.

يجري الآن التصويت لتحديد الفائز في كل فئة وينتهي في 10 نوفمبر 2023. سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز SDC في 30 نوفمبر 2023 في حفل توزيع الجوائز في لندن.

وتشمل فئات الجوائز التي تم ترشيح ExaGrid لها ما يلي:



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يعتبر نظام تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج الفريد من نوعه من ExaGrid حل التخزين الوحيد المصمم للنسخ الاحتياطي فقط. لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسع مع نمو البيانات، والأمن، واسترداد برامج الفدية، والتعافي من الكوارث، واقتصاديات النسخ الاحتياطي، مع تكاليف منخفضة مقدمًا ومع مرور الوقت. على مدى العام الماضي، تسارع نمو ExaGrid وقامت ExaGrid بتوسيع فرق المبيعات ودعم العملاء في جميع أنحاء العالم مع الحفاظ على النقد والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح والخسائر إيجابية.

"يشرفنا أن "ExaGrid" قد وصلت إلى المرحلة النهائية في فئات الجوائز الثلاث هذه، حيث إنها تتحدث عن المجالات المختلفة لشركتنا التي تميزنا؛ وقال بيل أندروز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid: "من ابتكارنا باعتبارنا المزود الوحيد في الصناعة لخدمات تخزين النسخ الاحتياطي المتدرج، إلى نمونا المستمر كشركة، وبرنامج شركاء الموزع المبتكر لدينا في القناة". "يسعدنا أن نكون ضمن قادة الصناعة الآخرين الذين تم ترشيحهم لجوائز SDC لهذا العام، ونتطلع لمعرفة الشركات والخدمات والمنتجات التي سيتم اختيارها من قبل الناخبين."

نبذة ExaGrid

توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات وعمليات الحذف المؤخّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.

تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

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