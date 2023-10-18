انطلاقة Elegant Hotel Collection

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اخترقت Elegant Hotel Collection سوق العلامات التجارية الناعمة الفاخرة فأطلقت 25 فندقًا فاخرًا مستهدفةً حيازة 50 فندقًا على مستوى العالم بحلول عام 2024.
سيتم تعزيز العلامة التجارية المستقلة على أسس منسقة بالاعتماد على نظام الدعوات، مما يرسي الأساس لمجتمع فاخر تتلقى فيه الفنادق الفردية خدمة مخصصة.
عمدت شركة Elegant إلى رأب الفجوة التي تعاني منها سوق العلامات التجارية الفاخرة وتسعى بإصرار لتقديم منظور جديد للسفر الفاخر، فقد تم اختيار فنادقها بحيث تجسد العناصر الخمسة التي ترتكز عليها علامتها التجارية، ألا وهي حسن الضيافة والأصالة والشمولية والابتكار والاستدامة، بما يعكس متطلبات المسافرين الراقيين في الوقت المعاصر.
ستتبع شركة Elegant منهجًا فعالاً في خطة التوزيع الفاخر يجمع بين الخدمة الشخصية المخصصة والتسويق الاستهلاكي والتجاري العالمي. وستعمل المجموعة وفق نموذج تجاري ينحاز لصالح النتائج على حساب الرسوم العالية الثابتة لضمان الحصول على عائد قابل للقياس.
بصفتها عضوًا بارزًا ضمن مجتمع الفنادق الراقية، ستتمتع الفنادق الأعضاء في Elegant بمجموعة من المزايا التي تؤهلها للازدهار في المشهد التنافسي العالمي معتمدة في هذا الشأن على أحدث التقنيات بغية التكيف مع سلوك الشراء الديموغرافي المستهدف.
صرحت Catt McLeod، نائب رئيس قسم تطوير العلامة التجارية في Elegant Hotel Collection، قائلة: "يسعدنا إطلاق Elegant Hotel Collection ورفع مستوى هذه الفنادق الاستثنائية."
"تقدم Elegant Hotel Collection بديلاً جذابًا للعلامات التجارية التقليدية، إذ إنها تقدم منهجًا جديدًا وفعالاً وشاملاً لأصول الرفاهية الفاخرة. فهي ترتكز على مجموعة كاملة من الشراكات العالمية وحلول التسويق إلى جانب اعتمادها على أحدث التقنيات."
تتضمن الفنادق المؤسسة لمجموعة Elegant Hotel Collection بعض أفضل الفنادق الراقية الحاصلة على جوائز مرموقة، ومن ضمنها: Home House في لندن وRosselli AX Privilege في مالطا والمجموعة الحصرية (Pennyhill Park وSouth Lodge وLainston House وThe Manor House وRoyal Berkshire وFanhams Hall) وSunborn Hotel Gibraltar وParesa Resort Phuketفي تايلاند وLa Sultana Oualidia في المغرب وCresta Palace Hotel في سانت موريتز وStapleford Park
صرحت Stephanie Hall، مدير قسم المبيعات والتسويق في Exclusive Collection، قائلة: "يسعدنا أن نكون عضوًا فعالاً في هذا المجتمع الرائع في وقت يبحث فيه المستهلكون عن علامات تجارية لا تتوافق مع قيمهم فحسب، بل مع سعيهم للاستمتاع بتجارب جديدة محفورة في الذاكرة، والتي يمكن أن تقدمها الفنادق الصغيرة والعلامات التجارية الرائعة على نحو فريد."
وتابعت McLeod حديثها، قائلة: "لقد أجرت العديد من الفنادق الفاخرة تحقيقات بشأن عائد الاستثمار من تمثيلها الحالي وتخلفت عن الركب بغية التوصل إلى وسائل مجدية لاختراق السوق، ومن جانبنا، سنساعدها في رسم معالمها الواضحة والازدهار، عن طريق تقديم الدعم المخصص والتوزيع العالمي والنمو المتزايد مع عائد مالي إيجابي، مع الأخذ في الاعتبار أن الحل العبقري لهذه المسألة يتمثل في تعزيز الهويات الفريدة والوعي في هذه الفنادق الرائعة."
"يتمتع فريق القيادة في Elegant Hotel Collection بخبرة تمتد لعقود في قطاع الفنادق. ونحن نفخر بتقديم مبادرات إبداعية مدرة للدخل إلى جانب برنامج التسويق والتوزيع والمبيعات الذي سيضمن تحسين قنوات المبيعات وتحقيق عائدات قابلة للقياس."
وقع اختيار Elegant على HotelREZ Hotels & Resorts لإدارة خطة توزيع فنادقها الأعضاء. وصرحت McLeod، قائلة: "إن HotelREZ هي الخيار الأمثل لشركة Elegant، إذ إننا سنستفيد من قوتها العالمية على حين نركز على تطورنا داخل سوق العلامات التجارية الناعمة، فهذه الشراكة تجمع فضائل العالم في كفة واحدة."
صرح Mark Lewis، المدير التنفيذي ومؤسس HotelREZ Hotels & Resorts، قائلاً: "في العصر الرقمي، تمثل التكنولوجيا قوة دافعة وراء النجاح التجاري لأي فندق، هذا إن استخدمت على النحو الأمثل. ولهذا اختارت Elegant Hotel Collection شركة رائدة عالميًا في التوزيع لدعم نموها."
"ستحقق الفنادق الفاخرة التابعة لشركة Elegant أقصى استفادة من خطة التوزيع الأفضل في فئتها والشراكات العالمية والدعم المخصص الرائد في السوق، مع الاستفادة من مشهد التوزيع المتنوع، فحلولنا المبتكرة تم تصميمها لتعزيز انتشار Elegant Hotel Collection عالميًا ولضمان أن مجموعتها المختارة بعناية من الفنادق ذات الطراز العالمي الفريدة تظل قادرة على المنافسة وتحقيق أرباح مجدية في مشهد دائم التطور. وأخيرًا، إن النموذج الذي يركز على الأداء ويغض الطرف عن التكاليف العالية الثابتة، يعد تغييرًا مجدِدًا في قطاع العلامات التجارية الناعمة."
ستقدم Elegant Hotel Collection إستراتيجية شاملة لتسويق العلامة التجارية وتوزيع القنوات، شاملة محرك الحجز، وهو مجموعة كاملة من خدمات الويب وGDS وOTA؛ وإدارة الوسائط المتعددة والمحتوى؛ وطلبات تقديم العروض؛ ومعالجة العمولات؛ بالإضافة إلى خطة إدارة حساب مخصصة توضح بالتفصيل أنشطة المبيعات والمبادرات التسويقية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتجارة السفر العالمية وتسويق العلامات التجارية للمستهلكين عن طريق تمثيل الوكالات العالمية والشركاء، وبالطبع مع اعتناق نظرة جديدة حول كيفية الاستفادة من التكنولوجيا أيضًا لدفع عجلة تطوير الأعمال المباشرة لمجموعة العملاء المناسبة.
النهاية
ملاحظات للمحررين:
Elegant Hotel Collection
تعد Elegant Hotel Collection إحدى العلامات التجارية الناعمة الفاخرة المتكاملة الخدمات، والتي تلتزم بتقديم أفضل عمليات التوزيع والتكنولوجيا وخدمات المبيعات والتسويق لشبكة عالمية منسقة من الفنادق الفريدة والملهمة. كما تلتزم العلامة التجارية المستقلة بالتوسع المستدام والمنسق القائم على نظام الدعوات الذي يتمحور حول ركائزه الأربع الرئيسية، وهي الأصالة والشمولية والابتكار والاستدامة. هذا، ويتم تمثيلها عالميًا تحت رمز سلسلة HO GDS بدعم من HotelREZ.
(أصحاب الفنادق)
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