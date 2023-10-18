انطلاقة Elegant Hotel Collection

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اخترقت Elegant Hotel Collection سوق العلامات التجارية الناعمة الفاخرة فأطلقت 25 فندقًا فاخرًا مستهدفةً حيازة 50 فندقًا على مستوى العالم بحلول عام 2024.

سيتم تعزيز العلامة التجارية المستقلة على أسس منسقة بالاعتماد على نظام الدعوات، مما يرسي الأساس لمجتمع فاخر تتلقى فيه الفنادق الفردية خدمة مخصصة.

عمدت شركة Elegant إلى رأب الفجوة التي تعاني منها سوق العلامات التجارية الفاخرة وتسعى بإصرار لتقديم منظور جديد للسفر الفاخر، فقد تم اختيار فنادقها بحيث تجسد العناصر الخمسة التي ترتكز عليها علامتها التجارية، ألا وهي حسن الضيافة والأصالة والشمولية والابتكار والاستدامة، بما يعكس متطلبات المسافرين الراقيين في الوقت المعاصر.

ستتبع شركة Elegant منهجًا فعالاً في خطة التوزيع الفاخر يجمع بين الخدمة الشخصية المخصصة والتسويق الاستهلاكي والتجاري العالمي. وستعمل المجموعة وفق نموذج تجاري ينحاز لصالح النتائج على حساب الرسوم العالية الثابتة لضمان الحصول على عائد قابل للقياس.

بصفتها عضوًا بارزًا ضمن مجتمع الفنادق الراقية، ستتمتع الفنادق الأعضاء في Elegant بمجموعة من المزايا التي تؤهلها للازدهار في المشهد التنافسي العالمي معتمدة في هذا الشأن على أحدث التقنيات بغية التكيف مع سلوك الشراء الديموغرافي المستهدف.

صرحت Catt McLeod، نائب رئيس قسم تطوير العلامة التجارية في Elegant Hotel Collection، قائلة: "يسعدنا إطلاق Elegant Hotel Collection ورفع مستوى هذه الفنادق الاستثنائية."

"تقدم Elegant Hotel Collection بديلاً جذابًا للعلامات التجارية التقليدية، إذ إنها تقدم منهجًا جديدًا وفعالاً وشاملاً لأصول الرفاهية الفاخرة. فهي ترتكز على مجموعة كاملة من الشراكات العالمية وحلول التسويق إلى جانب اعتمادها على أحدث التقنيات."

تتضمن الفنادق المؤسسة لمجموعة Elegant Hotel Collection بعض أفضل الفنادق الراقية الحاصلة على جوائز مرموقة، ومن ضمنها: Home House في لندن وRosselli AX Privilege في مالطا والمجموعة الحصرية (Pennyhill Park وSouth Lodge وLainston House وThe Manor House وRoyal Berkshire وFanhams Hall) وSunborn Hotel Gibraltar وParesa Resort Phuketفي تايلاند وLa Sultana Oualidia في المغرب وCresta Palace Hotel في سانت موريتز وStapleford Park

صرحت Stephanie Hall، مدير قسم المبيعات والتسويق في Exclusive Collection، قائلة: "يسعدنا أن نكون عضوًا فعالاً في هذا المجتمع الرائع في وقت يبحث فيه المستهلكون عن علامات تجارية لا تتوافق مع قيمهم فحسب، بل مع سعيهم للاستمتاع بتجارب جديدة محفورة في الذاكرة، والتي يمكن أن تقدمها الفنادق الصغيرة والعلامات التجارية الرائعة على نحو فريد."

وتابعت McLeod حديثها، قائلة: "لقد أجرت العديد من الفنادق الفاخرة تحقيقات بشأن عائد الاستثمار من تمثيلها الحالي وتخلفت عن الركب بغية التوصل إلى وسائل مجدية لاختراق السوق، ومن جانبنا، سنساعدها في رسم معالمها الواضحة والازدهار، عن طريق تقديم الدعم المخصص والتوزيع العالمي والنمو المتزايد مع عائد مالي إيجابي، مع الأخذ في الاعتبار أن الحل العبقري لهذه المسألة يتمثل في تعزيز الهويات الفريدة والوعي في هذه الفنادق الرائعة."

"يتمتع فريق القيادة في Elegant Hotel Collection بخبرة تمتد لعقود في قطاع الفنادق. ونحن نفخر بتقديم مبادرات إبداعية مدرة للدخل إلى جانب برنامج التسويق والتوزيع والمبيعات الذي سيضمن تحسين قنوات المبيعات وتحقيق عائدات قابلة للقياس."

وقع اختيار Elegant على HotelREZ Hotels & Resorts لإدارة خطة توزيع فنادقها الأعضاء. وصرحت McLeod، قائلة: "إن HotelREZ هي الخيار الأمثل لشركة Elegant، إذ إننا سنستفيد من قوتها العالمية على حين نركز على تطورنا داخل سوق العلامات التجارية الناعمة، فهذه الشراكة تجمع فضائل العالم في كفة واحدة."

صرح Mark Lewis، المدير التنفيذي ومؤسس HotelREZ Hotels & Resorts، قائلاً: "في العصر الرقمي، تمثل التكنولوجيا قوة دافعة وراء النجاح التجاري لأي فندق، هذا إن استخدمت على النحو الأمثل. ولهذا اختارت Elegant Hotel Collection شركة رائدة عالميًا في التوزيع لدعم نموها."

"ستحقق الفنادق الفاخرة التابعة لشركة Elegant أقصى استفادة من خطة التوزيع الأفضل في فئتها والشراكات العالمية والدعم المخصص الرائد في السوق، مع الاستفادة من مشهد التوزيع المتنوع، فحلولنا المبتكرة تم تصميمها لتعزيز انتشار Elegant Hotel Collection عالميًا ولضمان أن مجموعتها المختارة بعناية من الفنادق ذات الطراز العالمي الفريدة تظل قادرة على المنافسة وتحقيق أرباح مجدية في مشهد دائم التطور. وأخيرًا، إن النموذج الذي يركز على الأداء ويغض الطرف عن التكاليف العالية الثابتة، يعد تغييرًا مجدِدًا في قطاع العلامات التجارية الناعمة."

ستقدم Elegant Hotel Collection إستراتيجية شاملة لتسويق العلامة التجارية وتوزيع القنوات، شاملة محرك الحجز، وهو مجموعة كاملة من خدمات الويب وGDS وOTA؛ وإدارة الوسائط المتعددة والمحتوى؛ وطلبات تقديم العروض؛ ومعالجة العمولات؛ بالإضافة إلى خطة إدارة حساب مخصصة توضح بالتفصيل أنشطة المبيعات والمبادرات التسويقية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتجارة السفر العالمية وتسويق العلامات التجارية للمستهلكين عن طريق تمثيل الوكالات العالمية والشركاء، وبالطبع مع اعتناق نظرة جديدة حول كيفية الاستفادة من التكنولوجيا أيضًا لدفع عجلة تطوير الأعمال المباشرة لمجموعة العملاء المناسبة.

النهاية

ملاحظات للمحررين:

Elegant Hotel Collection

تعد Elegant Hotel Collection إحدى العلامات التجارية الناعمة الفاخرة المتكاملة الخدمات، والتي تلتزم بتقديم أفضل عمليات التوزيع والتكنولوجيا وخدمات المبيعات والتسويق لشبكة عالمية منسقة من الفنادق الفريدة والملهمة. كما تلتزم العلامة التجارية المستقلة بالتوسع المستدام والمنسق القائم على نظام الدعوات الذي يتمحور حول ركائزه الأربع الرئيسية، وهي الأصالة والشمولية والابتكار والاستدامة. هذا، ويتم تمثيلها عالميًا تحت رمز سلسلة HO GDS بدعم من HotelREZ.

(أصحاب الفنادق)

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