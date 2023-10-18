مد جسور التعاون بين Svante وstoregga لتقديم مشروعات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري عالمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Svante Technologies Inc. (Svante) وشركة Storegga عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم مشروعات متكاملة هادفة إلى استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على مستوى العالم.

ستتعاون الشركتان لتحديد وتطوير ونشر مشروعات كبيرة هادفة إلى استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وذلك بهدف تقليل انبعاثات الكربون إلى أقصى حد، وقوام هذا التعاون هو تقنية ترشيح واستخلاص الكربون وإزالته الصديقة للبيئة وخبرة Storegga في مجال نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

توفر Storegga خدمة شاملة ومتكاملة لاستخلاص الكربون وتخزينه من المصادر التي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون، بالاعتماد على البنية التحتية الصفرية، بما في ذلك مشروعات استخلاص الكربون وتخزينه ومشروعات الهيدروجين.

تعد Svante شركة رائدة في مجال توفير تقنيات استخلاص الكربون وإزالته وتقوم على تصنيع مرشحات قائمة على مواد ماصة صلبة يمكن استخدامها لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من مصدر انبعاثات المنشآت الصناعية الثقيلة، مما يمنعه من الوصول إلى الغلاف الجوي، كما يمكن استخدام هذه المرشحات لاستخلاص الهواء المباشر، حيث يتم استخلاص ثاني أكسيد الكربون المنبعث بالفعل في الغلاف الجوي وإزالته.

صرح Matt Stevenson، مدير قسم الإيرادات في Svante، قائلاً: "تعد هذه الاتفاقية الجديدة مع Storegga مثالاً آخر على تعاوننا البناء مع شركائنا الإستراتيجيين عبر سلسة قيمة مشروعات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه بغية تزويد عملائنا بكل ما يحتاجون إليه لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المراد تحقيقها". "سيؤدي تعاوننا مع Storegga إلى تلبية احتياجات الشركات الصناعية التي تبحث عن مناهج صديقة للبيئة تمكنها من استخلاص انبعاثات الكربون لعزلها عزلاً آمنًا تحت الأرض أو استخدامها لصنع منتجات أخرى".

تحتاج الصناعات الثقيلة على مستوى العالم إلى مساعدة في تطوير حلول بناءة لاستخلاص ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنبعث منها، ويمكنها الاعتماد في هذا الشأن على شركتي Svante وStoregga اللتين تتمتعان بخبرة كبيرة في مجال تطوير المشروعات التي من ضمنها مشروعات استخلاص ثاني أكسيد الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه. وسيتعاون الطرفان معًا لتقييم المشروعات ذات النطاق التجاري، مع دمج تقنية استخلاص الكربون من Svante والتخطيط الإقليمي لشركة Storegga لنقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وأنشطة تطوير المشروع بشكل عام.

صرح الدكتور Nick Cooper، المدير التنفيذي لشركة Storegga، قائلاً: "يعد استخلاص الكربون وإزالته، المشار إليه أيضًا بإدارة الكربون، ركيزة أساسية يمكن للعالم الاعتماد عليها في جهوده لإزالة الكربون". "وعن طريق الجمع بين تقنية استخلاص الكربون من Svante وخبرتنا في تطوير المشروعات ونقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، فأنا على أتم ثقة بأننا يمكننا تقديم عرض تنافسي على صعيد مشروعات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه."

ينصب تركيز الشركتين على المشروعات التي تتمتع بالقدرة على تقليل انبعاثات الكربون على نطاق جيجا طن.

عن Svante

تعد Svante شركة رائدة في مجال توفير حلول استخلاص الكربون وإزالته يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر بولاية كولومبيا البريطانية في كندا، وينصب تركيز الشركة على صنع مرشحات مصممة بتقنية النانو وآلات موصلات دوارة معيارية تعمل على استخلاص ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الانبعاثات الصناعية والهواء بطريقة صديقة للبيئة. هذا، وقد تم إدراج الشركة ضمن قائمة Global Cleantech 100 لعام 2023 وقائمة XB100 -- أفضل 100 شركة في مجال التكنولوجيا العميقة على مستوى العالم التابعة لمؤسسة XPRIZE واحتلت المرتبة الثانية بين الشركات الخاصة في قائمة Future 50 للشركات الأسرع تطورًا واستدامة في كندا في مجلة Corporate Knights. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة وتابع Svante على LinkedIn

عن Storegga

تعد Storegga شركة مستقلة متخصصة في مجال إدارة الكربون مقرها في المملكة المتحدة وهي في طليعة الشركات المنفذة لإستراتيجية صافي الانبعاثات الصفري العالمية. ويتمثل هدفها في دعم وتقديم مشروعات استخلاص الكربون وتخزينه ومشروعات الهيدروجين وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة الباطنية في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي بغية تسريع عملية تقليل انبعاثات الكربون.

تمتلك Storegga شركة فرعية ملكية كاملة وهي Pale Blue Dot Energy، ومعها تعد الشركة المطور الرئيسي لمشروعات استخلاص الكربون وتخزينه ومشروعات الهيدروجين، مما يوفر البنية التحتية الأساسية لمساعدة المملكة المتحدة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

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