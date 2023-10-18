مد جسور التعاون بين Svante وstoregga لتقديم مشروعات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري عالمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Svante Technologies Inc. (Svante) وشركة Storegga عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم مشروعات متكاملة هادفة إلى استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه على مستوى العالم.
ستتعاون الشركتان لتحديد وتطوير ونشر مشروعات كبيرة هادفة إلى استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وذلك بهدف تقليل انبعاثات الكربون إلى أقصى حد، وقوام هذا التعاون هو تقنية ترشيح واستخلاص الكربون وإزالته الصديقة للبيئة وخبرة Storegga في مجال نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
توفر Storegga خدمة شاملة ومتكاملة لاستخلاص الكربون وتخزينه من المصادر التي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون، بالاعتماد على البنية التحتية الصفرية، بما في ذلك مشروعات استخلاص الكربون وتخزينه ومشروعات الهيدروجين.
تعد Svante شركة رائدة في مجال توفير تقنيات استخلاص الكربون وإزالته وتقوم على تصنيع مرشحات قائمة على مواد ماصة صلبة يمكن استخدامها لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من مصدر انبعاثات المنشآت الصناعية الثقيلة، مما يمنعه من الوصول إلى الغلاف الجوي، كما يمكن استخدام هذه المرشحات لاستخلاص الهواء المباشر، حيث يتم استخلاص ثاني أكسيد الكربون المنبعث بالفعل في الغلاف الجوي وإزالته.
صرح Matt Stevenson، مدير قسم الإيرادات في Svante، قائلاً: "تعد هذه الاتفاقية الجديدة مع Storegga مثالاً آخر على تعاوننا البناء مع شركائنا الإستراتيجيين عبر سلسة قيمة مشروعات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه بغية تزويد عملائنا بكل ما يحتاجون إليه لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المراد تحقيقها". "سيؤدي تعاوننا مع Storegga إلى تلبية احتياجات الشركات الصناعية التي تبحث عن مناهج صديقة للبيئة تمكنها من استخلاص انبعاثات الكربون لعزلها عزلاً آمنًا تحت الأرض أو استخدامها لصنع منتجات أخرى".
تحتاج الصناعات الثقيلة على مستوى العالم إلى مساعدة في تطوير حلول بناءة لاستخلاص ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنبعث منها، ويمكنها الاعتماد في هذا الشأن على شركتي Svante وStoregga اللتين تتمتعان بخبرة كبيرة في مجال تطوير المشروعات التي من ضمنها مشروعات استخلاص ثاني أكسيد الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه. وسيتعاون الطرفان معًا لتقييم المشروعات ذات النطاق التجاري، مع دمج تقنية استخلاص الكربون من Svante والتخطيط الإقليمي لشركة Storegga لنقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وأنشطة تطوير المشروع بشكل عام.
صرح الدكتور Nick Cooper، المدير التنفيذي لشركة Storegga، قائلاً: "يعد استخلاص الكربون وإزالته، المشار إليه أيضًا بإدارة الكربون، ركيزة أساسية يمكن للعالم الاعتماد عليها في جهوده لإزالة الكربون". "وعن طريق الجمع بين تقنية استخلاص الكربون من Svante وخبرتنا في تطوير المشروعات ونقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، فأنا على أتم ثقة بأننا يمكننا تقديم عرض تنافسي على صعيد مشروعات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه."
ينصب تركيز الشركتين على المشروعات التي تتمتع بالقدرة على تقليل انبعاثات الكربون على نطاق جيجا طن.
عن Svante
تعد Svante شركة رائدة في مجال توفير حلول استخلاص الكربون وإزالته يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر بولاية كولومبيا البريطانية في كندا، وينصب تركيز الشركة على صنع مرشحات مصممة بتقنية النانو وآلات موصلات دوارة معيارية تعمل على استخلاص ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الانبعاثات الصناعية والهواء بطريقة صديقة للبيئة. هذا، وقد تم إدراج الشركة ضمن قائمة Global Cleantech 100 لعام 2023 وقائمة XB100 -- أفضل 100 شركة في مجال التكنولوجيا العميقة على مستوى العالم التابعة لمؤسسة XPRIZE واحتلت المرتبة الثانية بين الشركات الخاصة في قائمة Future 50 للشركات الأسرع تطورًا واستدامة في كندا في مجلة Corporate Knights. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة وتابع Svante على LinkedIn
عن Storegga
تعد Storegga شركة مستقلة متخصصة في مجال إدارة الكربون مقرها في المملكة المتحدة وهي في طليعة الشركات المنفذة لإستراتيجية صافي الانبعاثات الصفري العالمية. ويتمثل هدفها في دعم وتقديم مشروعات استخلاص الكربون وتخزينه ومشروعات الهيدروجين وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة الباطنية في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي بغية تسريع عملية تقليل انبعاثات الكربون.
تمتلك Storegga شركة فرعية ملكية كاملة وهي Pale Blue Dot Energy، ومعها تعد الشركة المطور الرئيسي لمشروعات استخلاص الكربون وتخزينه ومشروعات الهيدروجين، مما يوفر البنية التحتية الأساسية لمساعدة المملكة المتحدة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
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