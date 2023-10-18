حملة التعريف بالعسل الأوروبي في الإمارات العربية المتحدة تحقق العديد من النجاحات

(MENAFN
- AETOSWire) أقيمت سلسلة من الأحداث والفعاليات الترويجية في 11 موقع هام ومميز في دولة الإمارات العربية المتحدة بين 23 إلى 28 سبتمبر 2023 وحققت نجاحاً كبيراً. وتأتي هذه الفعاليات كجزء من حملة EU BEE HONEY للترويج للعسل الأوروبي المميز، وهي حملة ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وحصل المشاركون في الحملة على فرصة تذوق العسل الأوروبي اللذيذ والذي يتسم بجودة استثنائية. ثم تعرّف الحاضرون على معايير سلامة الغذاء في أوروبا، وعلى أهم فوائد وسمات العسل الأوروبي المميز، والذي يُمثل إضافة قيمة إلى نظامهم الغذائي اليومي وأسلوب حياتهم.
وتهدف حملة EU BEE HONEY للترويج للعسل الأوروبي المميز، والذي يُنتج بحسب أعلى المعايير الأوروبية لسلامة الغذاء والجودة. كما تسعى الحملة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستهلكين لتعريفهم بهذا المنتج ومنحهم الفرصة للاستمتاع بالعسل الأوروبي ومذاقه الاستثنائي. وتواصل الحملة أنشطتها الآن في العديد من الدول بما في ذلك الإمارات العربية المُتحدة والمملكة العربية السعودية واليابان. وتأتي الحملة بتنسيق من شركة بلغاريان أورجانيك فوود المحدودة من بلغاريا، وبالشراكة مع شركة بيكيبينج كوربوراتيف أوف ثاسوس.
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