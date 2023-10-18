حملة التعريف بالعسل الأوروبي في الإمارات العربية المتحدة تحقق العديد من النجاحات

MENAFN - AETOSWire) أقيمت سلسلة من الأحداث والفعاليات الترويجية في 11 موقع هام ومميز في دولة الإمارات العربية المتحدة بين 23 إلى 28 سبتمبر 2023 وحققت نجاحاً كبيراً. وتأتي هذه الفعاليات كجزء من حملة EU BEE HONEY للترويج للعسل الأوروبي المميز، وهي حملة ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وحصل المشاركون في الحملة على فرصة تذوق العسل الأوروبي اللذيذ والذي يتسم بجودة استثنائية. ثم تعرّف الحاضرون على معايير سلامة الغذاء في أوروبا، وعلى أهم فوائد وسمات العسل الأوروبي المميز، والذي يُمثل إضافة قيمة إلى نظامهم الغذائي اليومي وأسلوب حياتهم.

وتهدف حملة EU BEE HONEY للترويج للعسل الأوروبي المميز، والذي يُنتج بحسب أعلى المعايير الأوروبية لسلامة الغذاء والجودة. كما تسعى الحملة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستهلكين لتعريفهم بهذا المنتج ومنحهم الفرصة للاستمتاع بالعسل الأوروبي ومذاقه الاستثنائي. وتواصل الحملة أنشطتها الآن في العديد من الدول بما في ذلك الإمارات العربية المُتحدة والمملكة العربية السعودية واليابان. وتأتي الحملة بتنسيق من شركة بلغاريان أورجانيك فوود المحدودة من بلغاريا، وبالشراكة مع شركة بيكيبينج كوربوراتيف أوف ثاسوس.

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