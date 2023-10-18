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بعد جريمة مستشفى المعمداني..قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على غزة

10/18/2023 4:16:20 AM
(MENAFN- Al Watan) استشهد أكثر من 30 فلسطينياً فجر اليوم، في قصف مدفعي وجوي وبحري من قوات الاحتلال الإسرائيلي ، شمل جميع مناطق قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية, أن نحو 30 فلسطينياً استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة, مضيفةً أن شهيدين على الأقل ارتقيا في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف استهدف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

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