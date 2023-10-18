Wednesday, 18 October 2023 01:33 GMT

الجفالي للسيارات تزود المفتاح للتأجير بسيارات Mercedes-Benz EQS الكهربائية

10/18/2023 4:16:20 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الجفالي وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة عن اتفاقية نوعية مع شركة المفتاح لتأجير السيارات تتضمن تزويد أسطول شركة المفتاح بمجموعة من سيارات Mercedes-Benz EQS 450 الكهربائية، إضافة لسيارات مرسيدس-بنز من فئات مختلفة، حيث تأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تشهد المملكة دعماً من القيادة الرشيدة للاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة النظيفة وفقاً لرؤية 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بشؤون البيئة.
واحتضن المركز الرئيسي لشركة الجفالي للسيارات في مدينة جدة مراسم التوقيع التي تمت بين الرئيس التنفيذي للشركة السيد جنكيز خان ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المفتاح لتأجير السيارات السيد صالح الجروي، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتعد سيارة Mercedes-Benz EQS أول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل من مرسيدس-بنز، حيث إنها تعيد تعريف فئة السيارات الكهربائية التي تم تصميمها على أساس هندسي معياري للسيارات الكهربائية الفاخرة والفئة التنفيذية، وتمتاز بقدراتها الكهربائية، التي تمنحها مدى يصل إلى 780 كم (WLTP) وإنتاج طاقة يصل إلى 385 كيلوواط -بفضل امتلاكها جيلاً جديداً من البطاريات التي تتمتع بكثافة طاقة أعلى بكثير من البطاريات الأخرى.
وتظهر سيارة Mercedes-Benz EQS 450 مزودة بنظام الملاحة المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يخطط لأسرع طريق، ويتفاعل ديناميكياً مع الاختناقات المرورية وتغيير أسلوب القيادة، والتي تتناسب جميعها مع نظام المعلومات والترفيه MBUX الذي يتفاعل ويقدم كل التفاصيل التي تكون ضمن دائرة اهتماماتك.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة الجفالي للسيارات السيد جنكيز خان أن هذه الاتفاقية تعكس حرص شركة المفتاح لتأجير السيارات على تنوع الخيارات المتاحة أمام عملائها خصوصاً من السيارات الكهربائية التي تعد سيارات المستقبل لأسباب ومزايا متنوعة، وتابع قائلاً: يتحول العالم بشكل متسارع نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، والمملكة أخذت هذا الأمر بجدية كبيرة وقامت بقفزات هائلة في هذا المضمار عبر إعلانها عن الاعتماد على هذا النوع من المركبات بشكل كامل في المدن الجديدة مثل ذا لاين ومشاريع البحر الأحمر وغيره، حيث توافق توجهات رؤية المملكة 2030 مع استراتيجية مرسيدس-بنز في التحول التدريجي لإنتاج سيارات صديقة للبيئة لتكون مستقبل سياراتها.
وعلق السيد صالح الجروي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المفتاح لتأجير السيارات على هذه الشراكة قائلاً: "تشهد صناعة السيارات تغيرات مختلفة، حيث تتبنى عديد من الشركات المصنعة نهجاً جديداً بالتوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية فقط في إنتاجها. انطلاقا من هذه المتغيرات، حرصت شركة المفتاح لتأجير السيارات، وذلك استنادا على أنها واحدة من الشركات الرائدة والقيادية في السوق، على أن تكون رائدة وسبّاقة في إدخال السيارات الكهربائية في صناعة التأجير وأسطولها على حد سواء، مما يمكن الشركة أيضًا من المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بما يخص القطاع اللوجيستي والحفاظ على البيئة.

MENAFN18102023000089011017ID1107262697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث