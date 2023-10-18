الخطيب يرأس الدورة 119 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

(MENAFN
- Al Watan) ترأس وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الدورة الـ 119 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث تأتي مشاركة وزير السياحة في الدورة الحالية تأكيداً على دور المملكة الريادي وتأثيرها في قطاع السياحة عالمياً. وافتتح فعاليات الدورة الـ 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بحضور وزراء ومندوبين رفيعي المستوى من أكثر من 150 دولة, كما التقى وزير السياحة على هامش أعمال الجمعية العامة بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية السيدة فاطمة الزهراء عمور، ووزير البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان السيد عزيز عبدالحكيموف، ووزيرة الترويج السياحي ونائب وزير السياحة والرياضة في الأرجنتين السيدة مارتينيز يانينا أليخاندرا؛ حيث ناقش معهم سبل تعزيز أواصر التعاون ودعم السياحة المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع.
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