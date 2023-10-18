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الخطيب يرأس الدورة 119 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

10/18/2023 4:16:20 AM
(MENAFN- Al Watan) ترأس وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الدورة الـ 119 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث تأتي مشاركة وزير السياحة في الدورة الحالية تأكيداً على دور المملكة الريادي وتأثيرها في قطاع السياحة عالمياً. وافتتح فعاليات الدورة الـ 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بحضور وزراء ومندوبين رفيعي المستوى من أكثر من 150 دولة, كما التقى وزير السياحة على هامش أعمال الجمعية العامة بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية السيدة فاطمة الزهراء عمور، ووزير البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان السيد عزيز عبدالحكيموف، ووزيرة الترويج السياحي ونائب وزير السياحة والرياضة في الأرجنتين السيدة مارتينيز يانينا أليخاندرا؛ حيث ناقش معهم سبل تعزيز أواصر التعاون ودعم السياحة المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع.

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