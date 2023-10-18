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تراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا

10/18/2023 4:16:18 AM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، وذلك للمرة التاسعة على التوالي. ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها التعافي البطيء من جائحة كورونا، والتحول إلى خدمات البث والألعاب السحابية. وفقاً لـ“كاونتربوينت”.
وبالرغم من ذلك، فإنّ إطلاق هاتف“أيفون 15” من“آبل” قد يساعد في كسر وتيرة الانخفاض في الربع النهائي من العام الحالي.
كما توقعت شركة“كاونتربوينت” أن يشهد سوق الهواتف الذكية تراجعاً طيلة العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد.
فيما حافظت شركة“سامسونج” الكورية الجنوبية على صدارة سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي أخيراً.
وجاءت“آبل” في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16% من السوق.

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