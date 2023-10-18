تراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، وذلك للمرة التاسعة على التوالي. ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها التعافي البطيء من جائحة كورونا، والتحول إلى خدمات البث والألعاب السحابية. وفقاً لـ“كاونتربوينت”.
وبالرغم من ذلك، فإنّ إطلاق هاتف“أيفون 15” من“آبل” قد يساعد في كسر وتيرة الانخفاض في الربع النهائي من العام الحالي.
كما توقعت شركة“كاونتربوينت” أن يشهد سوق الهواتف الذكية تراجعاً طيلة العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد.
فيما حافظت شركة“سامسونج” الكورية الجنوبية على صدارة سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي أخيراً.
وجاءت“آبل” في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16% من السوق.
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