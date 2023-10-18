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استقرار التضخم في المملكة المتحدة عند 6.7% خلال سبتمبر

10/18/2023 4:16:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر على أساس سنوي عند 6.7% دون تغيير عن الشهر السابق، وأعلى من التوقعات البالغة 6.6%.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، كما كان متوقعًا، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد، وتباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية.

أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة وغيرها – فارتفع 6.1% على أساس سنوي، بعدما صعد 6.2% في أغسطس.

وتتوقع الأسواق تثبيت بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في الثاني من نوفمبر، بعدما واصل رفعها منذ ديسمبر 2021 حتى وصلت لأعلى مستوياتها في 15 عامًا خلال أغسطس عند 5.25%، وذلك من أجل كبح جماح التضخم.

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