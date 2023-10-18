استقرار التضخم في المملكة المتحدة عند 6.7% خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر على أساس سنوي عند 6.7% دون تغيير عن الشهر السابق، وأعلى من التوقعات البالغة 6.6%.
وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، كما كان متوقعًا، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد، وتباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة وغيرها – فارتفع 6.1% على أساس سنوي، بعدما صعد 6.2% في أغسطس.
وتتوقع الأسواق تثبيت بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في الثاني من نوفمبر، بعدما واصل رفعها منذ ديسمبر 2021 حتى وصلت لأعلى مستوياتها في 15 عامًا خلال أغسطس عند 5.25%، وذلك من أجل كبح جماح التضخم.
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