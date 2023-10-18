بنك اليابان يتدخل للحد من ارتفاع عوائد الديون السيادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المركزي الياباني اليوم الأربعاء عن عملية شراء غير مجدولة للسندات السيادية متوسطة وطويلة الأجل، مع ارتفاع عوائدها خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات.
وعرض بنك اليابان شراء سندات بآجال تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، وآجال 10 إلى 25 عاماً، بعد صعود عوائد الديون خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة مساء أمس.
وقال“شوكي أوموري” كبير الاستراتيجيين لدى“ميزوهو” للأوراق المالية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن بنك اليابان ربما كان خائفاً من تصاعد عمليات بيع السندات طويلة الأجل إثر ارتفاع عوائد نظيرتها الأمريكية، وضعف الطلب على الديون اليابانية لأجل 20 عاماً في مزايدة يوم أمس.
ودفعت زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر؛ توقعات الأسواق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع الفائدة لفترة مطولة، الأمر الذي أدى بدوره لزيادة عوائد سندات الخزانة.
وارتفعت عوائد السندات العشرية اليابانية – المعيار الأساسي – بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 0.811%، وهو اعلى مستوى لها منذ يونيو 2013، في إشارة إلى عدم بدء تأثير قرار البنك المركزي على حركة السوق بعد.
وزادت عوائد السندات لأجل 5 أعوام بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 0.351%، واستقرت عوائد نظيرتها لأجل 20 عاماً عند 1.58%، بينما ارتفعت عوائد السندات استحقاق ثلاثين عامًا 1.1 نقطة أساس إلى 1.76%.
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