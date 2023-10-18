بنك اليابان يتدخل للحد من ارتفاع عوائد الديون السيادية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركزي الياباني اليوم الأربعاء عن عملية شراء غير مجدولة للسندات السيادية متوسطة وطويلة الأجل، مع ارتفاع عوائدها خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات.

وعرض بنك اليابان شراء سندات بآجال تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، وآجال 10 إلى 25 عاماً، بعد صعود عوائد الديون خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة مساء أمس.

وقال“شوكي أوموري” كبير الاستراتيجيين لدى“ميزوهو” للأوراق المالية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن بنك اليابان ربما كان خائفاً من تصاعد عمليات بيع السندات طويلة الأجل إثر ارتفاع عوائد نظيرتها الأمريكية، وضعف الطلب على الديون اليابانية لأجل 20 عاماً في مزايدة يوم أمس.

ودفعت زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر؛ توقعات الأسواق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع الفائدة لفترة مطولة، الأمر الذي أدى بدوره لزيادة عوائد سندات الخزانة.

وارتفعت عوائد السندات العشرية اليابانية – المعيار الأساسي – بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 0.811%، وهو اعلى مستوى لها منذ يونيو 2013، في إشارة إلى عدم بدء تأثير قرار البنك المركزي على حركة السوق بعد.

وزادت عوائد السندات لأجل 5 أعوام بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 0.351%، واستقرت عوائد نظيرتها لأجل 20 عاماً عند 1.58%، بينما ارتفعت عوائد السندات استحقاق ثلاثين عامًا 1.1 نقطة أساس إلى 1.76%.

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