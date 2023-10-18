منصة إكس تبدأ في فرض رسوم سنوية بقيمة دولار واحد على المستخدمين الجدد

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت“إكس” -المعروفة سابقًا باسم“تويتر”- تطبيق فرض رسوم بقيمة دولار أمريكي واحد سنويًا على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين كجزء من تجربة جديدة تهدف لتقليل التلاعب بالمنصة والقضاء على الحسابات الروبوتية الآلية.

وتسمح تلك الرسوم للمستخدمين الجدد بإمكانية الوصول لميزات رئيسية تشمل القدرة على التغريد وإعادة التغريد والإعجاب بالمشاركات والرد على المنشورات، أما من لا يدفعون الرسوم فلن يتمكنوا إلا من قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات.

وذلك بعدما اقترح“إيلون ماسك” – الذي استحوذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار في العام الماضي – في سبتمبر أنه يتعين على جميع مستخدمي“إكس” الدفع مقابل الوصول للخدمات.

وتقدم المنصة بالفعل خدمة محسنة باسم“إكس بريميم” تبلغ تكلفتها حوالي 8 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة – ويختلف سعرها حسب البلد الذي يقيم فيها المشترك – والتي تقدم مزايا منها كتابة منشورات أطول.

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