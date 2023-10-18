معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء الثلاثاء، انخفاض مخزون الخام بمقدار 4.38 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.27 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات انخفاض مخزون البنزين بمقدار 1.58 مليون برميل، وتراجع مخزونات المقطرات بمقدار 612 ألف برميل، خلال الفترة ذاتها.

وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% أو 25 سنتًا إلى 89.90 دولار للبرميل، فيما استقرت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر عند 86.66 دولار للبرميل.

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