معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء الثلاثاء، انخفاض مخزون الخام بمقدار 4.38 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.27 مليون برميل.
كما أظهرت البيانات انخفاض مخزون البنزين بمقدار 1.58 مليون برميل، وتراجع مخزونات المقطرات بمقدار 612 ألف برميل، خلال الفترة ذاتها.
وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% أو 25 سنتًا إلى 89.90 دولار للبرميل، فيما استقرت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر عند 86.66 دولار للبرميل.
أرقام
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