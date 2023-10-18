إنفيديا: لا نتوقع تأثيرا للقيود الأمريكية على تصدير الذكاء الاصطناعي للصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إنفيديا، أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق من حيث القيمة، اليوم الثلاثاء إنها لا تتوقع أن يكون للقيود الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الذكاء الاصطناعي إلى الصين تأثير ملموس في الأمد القريب على النتائج المالية.
وذكرت الشركة في بيان“نلتزم بجميع اللوائح المعمول بها بينما نعمل على توفير منتجات تدعم آلاف التطبيقات في العديد من القطاعات المختلفة”.
وأضافت“بسبب الطلب العالمي على منتجاتنا، لا نتوقع تأثيرا ملموسا في الأجل القريب على نتائجنا المالية”.
رويترز
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