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إنفيديا: لا نتوقع تأثيرا للقيود الأمريكية على تصدير الذكاء الاصطناعي للصين

10/18/2023 4:16:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت إنفيديا، أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق من حيث القيمة، اليوم الثلاثاء إنها لا تتوقع أن يكون للقيود الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الذكاء الاصطناعي إلى الصين تأثير ملموس في الأمد القريب على النتائج المالية.

وذكرت الشركة في بيان“نلتزم بجميع اللوائح المعمول بها بينما نعمل على توفير منتجات تدعم آلاف التطبيقات في العديد من القطاعات المختلفة”.

وأضافت“بسبب الطلب العالمي على منتجاتنا، لا نتوقع تأثيرا ملموسا في الأجل القريب على نتائجنا المالية”.

رويترز

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