استقرار مؤشر نيكي مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر مؤشر الأسهم اليابانية“نيكي” أعلى مستوى 32 ألف نقطة بنهاية تداولات اليوم الأربعاء، مع استقرار الين في ظل متابعة الأسواق حول العالم لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته في عقد زمني عند 0.81%، مما دفع بنك اليابان للإعلان عمليات طارئة لشراء السندات.
وقال“شوكي أوموري” كبير استراتيجيي اليابان لدى“ميزوهو” للأوراق المالية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن بنك اليابان ربما كان خائفاً من تصاعد عمليات بيع السندات طويلة الأجل إثر ارتفاع عوائد نظيرتها الأمريكية، وضعف الطلب على الديون اليابانية لأجل 20 عاماً في مزايدة يوم أمس.
وفي الختام، استقر مؤشر“نيكي” عند 32042 نقطة، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14% إلى 2295 نقطة.
وحقق سهم“كيسي إلكتريك” للسكك الحديدية الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي” ليختتم الجلسة مرتفعاً بنسبة 7.76%، بينما سجلت أسهم شركات السلع مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم“باسيفك ميتالز” 2.63%، ومجموعة“إنبكس” النفطية بنسبة 4.52%.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.67 ين.
أرقام
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