استقرار مؤشر نيكي مع ارتفاع عوائد السندات اليابانية لأعلى مستوياتها في 10 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) استقر مؤشر الأسهم اليابانية“نيكي” أعلى مستوى 32 ألف نقطة بنهاية تداولات اليوم الأربعاء، مع استقرار الين في ظل متابعة الأسواق حول العالم لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته في عقد زمني عند 0.81%، مما دفع بنك اليابان للإعلان عمليات طارئة لشراء السندات.

وقال“شوكي أوموري” كبير استراتيجيي اليابان لدى“ميزوهو” للأوراق المالية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن بنك اليابان ربما كان خائفاً من تصاعد عمليات بيع السندات طويلة الأجل إثر ارتفاع عوائد نظيرتها الأمريكية، وضعف الطلب على الديون اليابانية لأجل 20 عاماً في مزايدة يوم أمس.

وفي الختام، استقر مؤشر“نيكي” عند 32042 نقطة، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14% إلى 2295 نقطة.

وحقق سهم“كيسي إلكتريك” للسكك الحديدية الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي” ليختتم الجلسة مرتفعاً بنسبة 7.76%، بينما سجلت أسهم شركات السلع مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم“باسيفك ميتالز” 2.63%، ومجموعة“إنبكس” النفطية بنسبة 4.52%.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.67 ين.

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