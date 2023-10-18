تداول 54 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 9 سفن وتم تداول 54 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و556 شاحنة و56 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر – في بيان صادر اليوم – أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و175 شاحنة و27 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 51500 طن بضائع، و381 شاحنة و29 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة KANG YAO وتحمل 45000 ألف طن فوسفات تصدير إلى الفلبين واستقبل الميناء العبارة أمل وغادرته السفينتان الحرية ودليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و180 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، وايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1085 راكبا بموانئها.

أ.ش.أ