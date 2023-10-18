تداول 54 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 9 سفن وتم تداول 54 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و556 شاحنة و56 سيارة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر – في بيان صادر اليوم – أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و175 شاحنة و27 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 51500 طن بضائع، و381 شاحنة و29 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة KANG YAO وتحمل 45000 ألف طن فوسفات تصدير إلى الفلبين واستقبل الميناء العبارة أمل وغادرته السفينتان الحرية ودليلة.
كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و180 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، وايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1085 راكبا بموانئها.
أ.ش.أ
MENAFN18102023000202011048ID1107262687
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