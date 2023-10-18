كانتري جاردن الصينية بصدد تسجيل أول تخلف عن سداد ديونها

MENAFN - Al-Borsa News) ساد الصمت شركة البناء الصينية المتعثرة“كانتري جاردن هولدينجز” (Country Garden Holdings) مع انتهاء فترة سماح سداد فوائد سنداتها الدولارية، والتي إذا لم يتم دفعها فإنها ستعتبر بمثابة أول تخلّف عام للشركة عن سداد الديون على الإطلاق.

قال أحد حاملي السندات المُستحَّق عليه فوائد بقيمة 15.4 مليون دولار، إنه لم يتلق الأموال بعد حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت هونغ كونغ اليوم الأربعاء من الشركة التي كانت في يوم من الأيام أكبر مطوّر في البلاد، طالباً عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علناً.

من جانبها، لم تقدم كانتري جاردن هولدينجز” تعليقاً على الفور عند التواصل معها.

الشركة المحملة بديون تبلغ 187 مليار دولار لتعد بذلك واحدة من أكثر شركات البناء مديونية في العالم، يتعين عليها أن تدفع فوائد السندات بحلول نهاية فترة سماح مدتها 30 يوماً تنتهي في 17 إلى 18 أكتوبر، أو الإعلان عن التخلف عن السداد

ولم توضح“كانتري جاردن” اليوم الذي يمثل النهاية الرسمية لفترة السماح، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين خاصة أن الموعد النهائي الأولي الذي فشلت في الوفاء به كان يوم الأحد 17 سبتمبر. مما يجعل الموعد النهائي الفعلي للدفع في اليوم التالي.

“كانتري غاردن” تواجه أول اختبار رئيسي

يعد هذا بمثابة أول اختبار رئيسي لشركة“كانتري جاردن”، التي أصبحت رمزاً لأزمة الديون العقارية الأوسع في الصين، منذ تحذيرها الأسبوع الماضي من أنها لا تتوقع أن تتمكن من الوفاء بجميع التزامات الدفع الخارجية المستقبلية.

وكان هذا التصريح، وهو أحدث كشف علني للمطور عن ديونه، أقوى مؤشر للشركة حتى الآن على أنها على وشك التخلف عن السداد وإعادة الهيكلة. وبلغ حجم السندات مستحقة الدفع على“كانتري جاردن” 9.9 مليار دولار، وستكون واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في الصين على الإطلاق.

لن يكون التخلف عن السداد في نهاية المطاف بمثابة مفاجأة خاصة أن سندات المطور العقاري المقومة بالدولار تتداول عند مستويات متعثرة للغاية تبلغ حوالي 5 سنتات على الدولار، مما يشير إلى انخفاض التوقعات باسترداد الديون. وقالت“كانتري جاردن” أيضاً الأسبوع الماضي إنها لم تسدد دفعة مستحقة يبلغ مجموعها 470 مليون دولار هونغ كونغ (60 مليون دولار)“بموجب بعض مديونياتها” دون تحديد.

ويهدد أي تخلف عن السداد أو إعادة هيكلة فوضوية لشركة“كانتري جاردن” بإدخال قطاع الإسكان في الصين إلى اضطرابات أعمق، خاصة أن عدد مشاريعها يفوق عدد مشاريع مجموعة“تشاينا إيفرجراند جروب”، والتي أدى تخلفها عن السداد قبل عامين إلى تعرض الأسواق الصنية لموجات من الاضطرابات.

اقتصاد الشرق