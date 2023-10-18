تنفيذ صفقة على أسهم الكابلات الكهربائية بقيمة 128.3 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بقيمة 128.3 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 202 مليون سهم بقيمة 128.27 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، بنسبة 183% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 539.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 190.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 3.56 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وكانت خفضت شركة وادي للاستشارات حصتها في رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية، من 6.40% إلى 4.5%.
وباعت وادي للاستشارات باعت 64.65 مليون سهم من الكابلات الكهربائية بقيمة إجمالية للصفقة 44.6 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.69 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 21.81% لسمو للاستشارات، و 22.54% للحصن للاستثمارات، و30.55% لجدوى للتنمية الصناعية، و0.17% لنمو للاستشارات، و1.47% لبي اف ايه للاستشارات، و0.92% للصفوة للاستشارات والتنمية.
ورفعت شركة سمو للاستشارات، حتصتها في رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية، من 20.99% إلى 21.81%.
واشترت سمو 27.8 مليون سهم من الكابلات الكهربائية بقيمة إجمالية للصفقة 19.18 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.69 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 4.5% لوادي للاستشارات، و 22.54% للحصن للاستثمارات، و30.55% لجدوى للتنمية الصناعية، و0.17% لنمو للاستشارات، و1.47% لبي اف ايه للاستشارات، و0.92 للصفوة للاستشارات والتنمية.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية، بقيمة إجمالية 44.6 مليون جنيه.
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