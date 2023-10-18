تنفيذ صفقة على أسهم الكابلات الكهربائية بقيمة 128.3 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بقيمة 128.3 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 202 مليون سهم بقيمة 128.27 مليون جنيه.

وارتفعت أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، بنسبة 183% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 539.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 190.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 3.56 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وكانت خفضت شركة وادي للاستشارات حصتها في رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية، من 6.40% إلى 4.5%.

وباعت وادي للاستشارات باعت 64.65 مليون سهم من الكابلات الكهربائية بقيمة إجمالية للصفقة 44.6 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.69 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 21.81% لسمو للاستشارات، و 22.54% للحصن للاستثمارات، و30.55% لجدوى للتنمية الصناعية، و0.17% لنمو للاستشارات، و1.47% لبي اف ايه للاستشارات، و0.92% للصفوة للاستشارات والتنمية.

ورفعت شركة سمو للاستشارات، حتصتها في رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية، من 20.99% إلى 21.81%.

واشترت سمو 27.8 مليون سهم من الكابلات الكهربائية بقيمة إجمالية للصفقة 19.18 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.69 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 4.5% لوادي للاستشارات، و 22.54% للحصن للاستثمارات، و30.55% لجدوى للتنمية الصناعية، و0.17% لنمو للاستشارات، و1.47% لبي اف ايه للاستشارات، و0.92 للصفوة للاستشارات والتنمية.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية، بقيمة إجمالية 44.6 مليون جنيه.